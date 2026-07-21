Aurigemma “Il Lazio a Farnborough per valorizzare l’eccellenza dell’aerospazio”

FARNBOROUGH (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) - "Il Farnborough International Airshow è uno dei più importanti eventi mondiali per quanto riguarda il settore aerospaziale. Non poteva mancare la Regione Lazio presente, insieme a Lazio Innova, con 20 imprese del territorio". Lo ha detto Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio Regionale Lazio, intervistato dall'Italpress a margine di una visita con una delegazione di Camera e Senato all'International Airshow, la principale fiera mondiale delle eccellenze in aviazione, che si tiene a Farnborough, in Inghilterra. "L'evento - prosegue - rappresenta un'importante occasione di confronto con governi, centri di ricerca, startup innovative e grandi aziende del settore, favorendo la creazione di nuove collaborazioni e opportunità di networking. Il Farnborough International Airshow è il luogo in cui si incontrano innovazione, tecnologia e le più avanzate soluzioni per il comparto aerospaziale. La presenza della Regione Lazio ha l'obiettivo di sostenere le aziende del territorio, valorizzando un ecosistema regionale che si è affermato come uno dei più dinamici nel settore spaziale". f51/mgg/gtr