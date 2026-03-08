Aurigemma “Consiglio e Giunta del Lazio insieme per i diritti delle donne”

8 MARZO: AURIGEMMA “CONSIGLIO E GIUNTA LAZIO INSIEME PER I DIRITTI DELLE DONNE” ROMA (ITALPRESS) – “La Giornata Internazionale della Donna non deve essere solo una ricorrenza simbolica, ma un richiamo costante alla responsabilità delle istituzioni nel promuovere una parità reale e tangibile. È con questo spirito che oggi ho partecipato con convinzione all’iniziativa promossa dall’Assessore Baldassare presso la We Gil”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenendo all’evento organizzato dall’Assessore alla Famiglia, Pari Opportunità e Servizi Sociali, Simona Baldassarre. “Desidero ringraziare l’Assessore Baldassarre per aver voluto questo momento di riflessione e confronto – ha proseguito il Presidente -. La sinergia tra il Consiglio e la Giunta è fondamentale per mettere in campo politiche concrete che sostengano le donne nel mondo del lavoro, favoriscano la conciliazione vita-famiglia e, soprattutto, contrastino con ogni mezzo la violenza di genere. Il Lazio deve continuare a essere un modello di inclusione e tutela dei diritti“. Secondo il Presidente, il ruolo delle donne è il vero motore della crescita regionale: “Dalle professioni al volontariato, dalle istituzioni alle famiglie, il contributo femminile è il pilastro su cui poggia la nostra comunità. Il Consiglio Regionale resterà un luogo di ascolto e di azione legislativa per garantire che nessuna donna venga lasciata indietro. Auguri a tutte le cittadine del Lazio”.

– foto ufficio stampa Regione Lazio –

(ITALPRESS).