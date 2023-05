ROMA (ITALPRESS) – “Congratulazioni e auguri di buon lavoro ai sindaci eletti nella tornata amministrativa del 14 e 15 maggio. Complimenti anche a tutte le donne e gli uomini che si sono candidati e spesi affrontando la competizione più complessa: quella dell’elezione a preferenza. Per molti di loro inizia ora un’avventura entusiasmante ma anche di grande responsabilità, che è rappresentare i cittadini, dalla maggioranza o dall’opposizione che sia, all’interno delle istituzioni. A tutti auguro un buon lavoro per il bene comune dei territori”. lo dichiara in una nota il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).