BOLOGNA (ITALPRESS) – Impennata nelle vendite per Volvo nel mese di maggio. Il marchio svedese ha venduto 60.398 automobili, registrando un aumento del 31% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Tale crescita è dovuta soprattutto ai modelli completamente elettrici, che hanno registrato un incremento del 196% nel periodo in esame. Va aggiunto che i dati del maggio 2022 erano penalizzati da una minore produzione legata ai problemi connessi alla catena di approvvigionamento dello scorso anno. Nei primi cinque mesi dell’anno, le vendite di Volvo Cars si sono attestate a 275.312 unità, con un aumento del 14% rispetto allo stesso periodo del 2022. Le vendite dei modelli Recharge di Volvo Cars, a trazione completamente elettrica e ibridi plug-in, sono aumentate del 55% a maggio, arrivando a costituire il 40% di tutte le Volvo vendute nel mondo durante il mese. La quota di auto a trazione esclusivamente elettrica si è attestata al 18%.

In Europa, le vendite di maggio sono arrivate a 26.272 vetture, in aumento del 40% rispetto all’anno scorso. La quota dei modelli Recharge si è attestata al 63% delle vendite complessive nell’area geografica, mentre la quota delle auto completamente elettriche risulta pari al 29%. Il numero di auto vendute negli Stati Uniti a maggio è aumentato del 14%, raggiungendo le 10.723 unità. La quota dei modelli Recharge è stata pari al 28% delle vendite complessive e le vendite di auto completamente elettriche sono cresciute del 66% rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda la Cina, il numero di auto vendute è stato di 14.121, con un aumento del 49% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Le vendite dei modelli Recharge di Volvo Cars sono salite del 116%, rappresentando l’8% del totale delle vendite nel mercato cinese. Nel mese di maggio, il modello più venduto della gamma è stato la Volvo XC60, con un totale di 18.052 esemplari (2022: 15.117), seguito dalla XC40, con un totale di 17.596 unità (2022: 12.097) e dalla XC90, con 9.058 auto consegnate (2022: 8.790).

foto: ufficio stampa Volco Car Italia

(ITALPRESS).