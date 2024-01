Attività fisica, una scelta di salute in ogni fase della vita

MILANO (ITALPRESS) - Secondo l'OMS, l'attività fisica è "qualsiasi movimento corporeo prodotto dall'apparato muscolo-scheletrico che richiede dispendio energetico". Oltre alla pratica degli sport, la definizione include le attività compiute nella vita di ogni giorno, sia durante il lavoro che nel tempo libero, i lavori domestici e gli spostamenti a piedi o in bicicletta. In ogni età e fase della vita, l'attività fisica rappresenta una scelta di salute, perché aiuta a tenere sotto controllo la pressione sanguigna e il livello di glicemia e colesterolo. Contribuisce inoltre a prevenire malattie metaboliche, cardiovascolari, tumori e artrosi, ed è importante per ridurre il tessuto adiposo in eccesso, l'ansia, lo stress e la depressione. Sono questi alcuni dei temi trattati da Federica Torti, conduttrice tv e giornalista sportiva, nonché grande appassionata di sport, intervistata da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl