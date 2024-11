KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Un massiccio attacco russo ha preso di mira nella notte diverse regioni dell’Ucraina. Sono stati lanciati circa 120 missili e 90 droni, come riferito su Telegram dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “I terroristi russi hanno utilizzato vari tipi di droni, missili da crociera, balistici e aerei. Le nostre forze di difesa hanno distrutto più di 140 obiettivi aerei – spiega -. Il nemico ha preso di mira le nostre infrastrutture energetiche in tutta l’Ucraina. Purtroppo, le strutture sono state danneggiate dai colpi e dalla caduta di detriti. A Mykolaiv, un attacco di droni ha ucciso due persone e ne ha ferite altre sei, tra cui due bambini. Le mie condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime. Al momento, ci sono aree prive di alimentazione elettrica e tutte le forze necessarie sono coinvolte negli sforzi di risposta e recupero”.

“Durante la settimana, l’aggressore ha utilizzato quasi 140 missili di vario tipo, oltre 900 bombe aeree guidate e più di 600 droni d’attacco. Oggi i nostri piloti di F-16 hanno abbattuto circa 10 obiettivi aerei”, riferisce Zelensky sempre su Telegram.

“I terroristi russi stanno ancora una volta cercando di intimidirci con il freddo e la mancanza di luce – prosegue -. Ripetono le loro azioni e cercano di ottenere risultati. Il mondo intero vede e sa che ci stiamo difendendo dal male assoluto, che non conosce altra lingua se non la forza. Abbiamo bisogno di unità, il mondo ha bisogno di unità. Solo insieme possiamo fermare questo male”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).