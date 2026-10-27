Attacchi hacker alla Camera, prese di mira alcune caselle mail: tra queste anche quella di Meloni

ROMA (ITALPRESS) – I sistemi informatici della Camera negli ultimi giorni sono stati presi di mira da un attacco hacker. Coinvolte anche alcune caselle postali di parlamentari, tra cui anche quella da deputata della premier Giorgia Meloni.

“Si tratta di una questione che non ha carattere di emergenza e che si presenta quotidianamente – spiegano da Montecitorio -. Sono state messe in campo tutte le misure di protezione, anche in collaborazione con ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) con cui è attivo un protocollo specifico. Le misure possono prevedere anche la temporanea disattivazione di alcune funzionalità dei sistemi informatici, secondo prassi. Risulta peraltro che da alcuni giorni si siano intensificati analoghi tentativi di attacco e pressioni sui sistemi informatici anche verso altre istituzioni nazionali, europee e internazionali”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).