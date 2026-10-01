Atp Tokyo, debutto con vittoria per Darderi: Ruud eliminato in due set

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Debutto con vittoria per Luciano Darderi nel “Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships” (Atp 500 – montepremi 2.342.275 dollari) scattato sul cemento dell’Ariake Colosseum di Tokyo.

Sul Kinoshita Group Show Court in apertura di giornata Darderi, numero 19 Atp, ha eliminato per 76(3) 63, in poco più di un’ora e tre quarti di partita, il norvegese Casper Ruud, numero 21 del ranking e sesto favorito del seeding, prendendosi la rivincita per la netta sconfitta rimediata nell’unico precedente, disputato in semifinale a Roma quest’anno.

Darderi affronterà al secondo turno il francese Kyrian Jaquet, 86 Atp, che si è sbarazzato per 63 61 del danese Holger Rune, numero 188 e in gara con il ranking protetto nel primo torneo del circuito che disputa dopo lo stop di quasi un anno per la rottura del tendine d’Achille sinistro: il 23enne di Gentofte era rientrato alle gare la scorsa settimana per la Davis Cup.

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