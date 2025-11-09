Atp Finals, Alcaraz batte in due set De Minaur all’esordio

TORINO (ITALPRESS) – Inizia nel migliore dei modi il percorso di Carlos Alcaraz nelle Atp Finals in corso a Torino. Lo spagnolo, infatti, nella partita che ha inaugurato il girone “Jimmy Connors” e il torneo singolare, ha regolato in due set l’australiano Alex De Minaur per 7-6(5) 6-2 in un’ora e 42 minuti di gioco.

Il primo parziale è stato sostanzialmente equilibrato, con De Minaur che si è difeso da un possibile doppio break, trovando poi il pareggio e prolungando la contesa al tiebreak; qui, Alcaraz si è ritrovato sotto sul 3-5, ribaltando tutto con quattro punti consecutivi. Di fatto senza storia, invece, il secondo set, in cui lo spagnolo si è portato rapidamente sul 4-1, resistendo anche al tentativo di dimezzare lo svantaggio dell’avversario, a cui ha annullato una palla break nel sesto game.

“È un piacere giocare a Torino, lotto per il trofeo e anche per il primo posto nel ranking. Sono contento per come ho giocato oggi, concentrato sui miei obiettivi contro uno come Alex, difficile da affrontare”, ha dichiarato il numero due del ranking mondiale dopo il match. “Nel primo set non sono riuscito a fare il doppio break, da allora è stato tutto più difficile. Fino al 3-5 nel tiebreak giocava meglio lui, ho cercato di rimanere concentrato e sono contento di aver recuperato. Nel secondo set non c’era più questo nervosismo, sono soddisfatto di aver chiuso in due set”, ha aggiunto.

In serata, non prima delle 20:30, appuntamento con la prima partita del girone “Bjorn Borg” tra Alexander Zverev e Ben Shelton.

