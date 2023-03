Atlantia cambia nome e diventa Mundys

Atlantia cambia nome, nasce Mundys. L'obiettivo è diventare, in 5 anni, il primo gruppo mondiale del settore infrastrutturale, investendo in innovazione, sostenibilità e qualità dei servizi al passeggero. La nuova realtà industriale è stata presentata a Milano, riunendo per la prima volta tutti i Ceo e il management delle principali asset companies. Collegati in streaming oltre 23.000 dipendenti. col/fsc/gsl