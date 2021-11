NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gi Hawks battono Orlando e Danilo Gallinari sfiora la doppia doppia. Nei 28 minuti di gioco, il “Gallo” mette a referto 10 punti, 8 rimbalzi e 3 assist chiudendo con un +16 e dando (dalla panchina) il suo contributo al successo di Atlanta che si impone sui Magic, davanti al proprio pubblico, per 129-111. Venti punti e 16 rimbalzi per Capela, ma i migliori realizzatori dei padroni di casa sono Collins e Young con 23 punti a testa, ne fa 20 anche Bogdanovic e dalla panchina ne arrivano 11 da Williams. A Orlando non basta la doppia doppia di Carmelo Anthony che fa registrare al suo attivo 29 punti e 11 assist. In doppia cifra anche Wagner e Ross, con 19 a testa, e Carter Jr che ne fa 15.

Prosegue la marcia dei Suns che vincono 99-96 sul parquet dei Timberwolves mettendo in fila la nona vittoria consecutiva. Ventinove i punti di Booker, doppia doppia da 22 punti e 12 rimbalzi per Ayton, ne fa 21 Paul. Minnesota lotta con Karl-Anthony Towns che prova a trascinare i suoi, mettendo a referto 35 punti e 13 rimbalzi, mentre ne fa 22 Russell. Niente da fare, Phoenix vince ancora.

Altra sconfitta, invece, per i Lakers piegati allo Staples Center dai Bulls che vincono 121-103 con DeRozan, Ball e LaVine a risultare decisivi rispettivamente con 38, 27 e 26 punti. Ancora privi dell’infortunato LeBron James, i gialloviola poggiano le loro speranze su Horton-Tucker (28), Westbrook (25) e Davis (20), ma è Chicago a festeggiare la vittoria alla sirena.

Undici in tutto le gare della notte. Vittorie anche per Celtics (98-92 contro i Cavaliers), Kings (129-107 sui Pistons), Wizards (105-100 con i Pelicans), Knicks (92-84 contro Indiana), Mavericks (111-101 contro i Nuggets con 29 punti e 11 rimbalzi per Kristaps Porzingis), Grizzlies (136-102 sui Rockets), Heat (103-90 sui Thunder) e Portland (118-113 con i Raptors).

