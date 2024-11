NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dieci gare tra il venerdì sera e la notte italiana in Nba. Si gioca anche per il penultimo turno dell’Emirates Cup e in quest’ottica è importante la vittoria di Atlanta che accede ai quarti, battendo ed eliminando di fatto i Cavaliers, in testa nella Eastern Conference ma già fuori dalla coppa. Gli Hawks vincono 117-101 portandone sei in doppia cifra con DèAndre Hunter che, dalla panchina, ne fa 23, Trae Young 21, Jalen Johnson 20 (con 9 rimbalzi e 7 assist), sono 15 quelli di Okongwu, 11 per Risacher e 10 per Bogdanovic. Tanta carne al fuoco e i Cavaliers vanno ko per la seconda volta consecutiva nonostante i 29 punti di Garland e i 24 di Mobley.

Bel successo anche per Detroit che si impone 130-106 sul parquet dei Pacers portando tutto il quintetto in doppia cifra e trovando in Malik Beasley il miglior realizzatore con 25 panchina dalla panchina. Doppia doppia per Cunningham e Duren, con 24 punti e 11 assist il primo, con 14 punti e 12 rimbalzi il secondo. Da segnalare anche i 23 punti di Ivey, i 16 di Harris e i 10 di Hardaway Jr, mentre Simone Fontecchio parte dalla panchina, gioca 17 minuti e chiude con 5 punti e 1 assist. Indiana non regge il passo, nonostante i 21 punti (con 9 rimbalzi) di Siakam e i 19 di Haliburton.

Tornando alla Emirates Nba Cup, successo che tiene a galla i Thunder che passano a Los Angeles, battendo 101-93 i Lakers. Ancora una volta è Shai Gilgeous-Alexander il trascinatore con 36 punti, 9 assist e 6 rimbalzi, ma non va dimenticata la doppia doppia da 11 punti e 18 rimbalzi di Hartenstein, così come i 19 punti di Jalen Williams. Dall’altra parte Dalton Knecht ne fa 20 ed è il migliore dei suoi in termini di punti, c’è anche la doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi di Davis, dalla panchina ne fa 17 (con 9 rimbalzi) D’Angelo Russel, mentre LeBron James chiude con 12 punti, 8 rimbalzi e 6 assist.

Nelle altre gare in programma vittorie per Knicks (99-98 sugli Hornets con 31 punti per Brunson), Grizzlies (120-109 sui Pelicans con 27 punti per Morant), Magic (123-100 sui Nets con 29 punti per F.Wagner), Timberwolves (93-92 sui Clippers ko nonostante i 20 punti e 11 assist di Harden), Miami (121-111 sui Raptors con i 26 punti di Butler), Boston Celtics (138-129 contro Chicago con la doppia doppia da 35 punti e 14 rimbalzi di Tatum) e Portland (115-106 su Sacramento con 26 punti e 9 rimbalzi per Ayton).

