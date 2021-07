ROMA (ITALPRESS) – “Un’Olimpiade che inizia nel segno solidale suggerito dall’enciclica fratelli Tutti di Papa Francesco! Il Comitato Olimpico Internazionale ha appena approvato l’aggiunta della parola Communis (in latino) – Together (in inglese) al noto motto olimpico Citius altius fortius / Faster higher stronger (oltretutto proposto dal domenicano francese Henri Didon, amico di Pierre De Coubertin)”. Così l’Athletica Vaticana in un post su Facebook. “Communis (“cum munus” e cioè dono reciproco), perchè solo con uno stile solidale – insieme – si potrà uscire migliori dalla crisi. Anche attraverso lo sport – prosegue il post di Athletica Vaticana – Come ha più volte spiegato nei dettagli il Cardinale Gianfranco Ravasi, questa idea del presidente del Cio, Thomas Bach – che ha anche informato Papa Francesco – riguarda da vicino Athletica Vaticana. La parola latina più corretta – ha fatto presente il Cardinale nelle diverse sedi – sarebbe in realtà Simul. Ma il Cio temeva che si potesse accostare all’espressione “simulazione”, tutt’altro che positiva. Di qui la scelta della parola latina Communis. Anche se – secondo il Cardinale Ravasi – sarebbe stata più corretta la parola Communiter…”. Da Athletica Vaticana, “buona Olimpiade a tutti – soprattutto a chi rappresenta le realtà più piccole e povere (come il Team dei Rifugiati) – con un incoraggiamento più grandi a chi sta faticando e soffrendo nella grande “gara della vita”!”.

