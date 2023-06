ROMA (ITALPRESS) – Papa Francesco “al termine dell’udienza generale si è recato presso il Policlinico Universitario A. Gemelli dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale ad un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi”. Lo ha comunicato la Sala Stampa della Santa Sede. “L’operazione, concertata nei giorni scorsi dall’equipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale”. Athletica Vaticana – si legge in un post su facebook – accompagna Papa Francesco con la preghiera. Questa mattina il Pontefice ha tenuto regolarmente l’udienza generale e prima di iniziare ha venerato le reliquie di santa Teresina del Bambino Gesù, alla quale è particolarmente devoto, deponendo davanti all’urna una rosa bianca. Il Papa ha poi benedetto la fiaccola del pellegrinaggio Macerata-Loreto che ha in Paolo Guerra il tedoforo rappresentante della ‘squadra del Papà.

– foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]