ROMA (ITALPRESS) – In occasione delle Assemblee di ASTOI Confindustria Viaggi e del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori, che si sono svolte a Roma, presso la Sala Pininfarina di Confindustria, Pier Ezhaya – Direttore Generale Tour Operating di Alpitour World – è stato rieletto Presidente delle due Associazioni per il mandato 2025-2028.

Ezhaya ha già ricoperto la carica di Presidente per due mandati, dal 2020 al 2022 e dal 2022 al 2025 e quella di Vicepresidente Vicario dal 2014 al 2018.

La maggioranza degli associati, durante le consultazioni condotte dalla Commissione di Designazione, aveva manifestato l’auspicio che il Presidente accettasse di ricandidarsi, dopo aver nuovamente rappresentato l’Associazione in questo triennio particolarmente impegnativo.

“Accolgo questo terzo incarico con grande responsabilità e orgoglio per rappresentare le aziende più importanti del Turismo Organizzato – commenta Ezhaya -. Ringrazio i soci per aver manifestato, con grande convinzione, l’auspicio di un mio terzo mandato; questa preziosa testimonianza di fiducia mi spronerà, ancor di più, nell’esercitare il mio ruolo con abnegazione e rispetto di tutte le realtà associate. Diversamente dal primo mandato, caduto nel periodo più difficile del settore, il secondo si è svolto in un periodo di rilancio del comparto e ci ha permesso di operare con più serenità e fiducia potendo accompagnare l’evoluzione dell’associazione stessa. Una frequente visibilità sui media, un’interlocuzione costante con il Ministero del Turismo e il Governo, un programma di formazione realizzato con Accenture, la partecipazione al G7 del Turismo a Firenze, il definitivo rilascio della piattaforma Osservatorio ASTOI e la maturazione ed esecutività di ADV Overview, strumento di importanza capitale per monitorare la legalità del settore, sono solo alcuni dei risultati consuntivati in questo triennio”. “Ringrazio il Direttore Generale Flavia Franceschini, tutto il Team di ASTOI che mi ha coadiuvato in questo mandato e il Consiglio Direttivo che non mi ha mai fatto mancare la fiducia ed il supporto in questo triennio brillante per le aziende associate – continua Ezhaya -. Il terzo mandato ci vedrà affrontare nuove ed importanti sfide come l’approvazione e ratifica della nuova Direttiva Pacchetti e il proseguimento del piano di formazione che costituisce l’unico modo per accompagnare le aziende socie nel difficile periodo di trasformazione ed evoluzione che ci attende nell’imminente futuro. Sono certo che contando sulla rinnovata energia del Consiglio non mancheremo di centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati per far rimanere ASTOI l’associazione più importante del Turismo Organizzato”.

In base a quanto previsto dallo Statuto, il Presidente ASTOI ha nominato il Vice Presidente Vicario, affidando l’incarico ad Andrea Mele (Viaggi del Mappamondo) mentre l’Assemblea ha eletto Antonietta Ricciardi (Accademia Britannica), in qualità di Vice Presidente eletto.

Risultano eletti nel Consiglio Direttivo di ASTOI: Mario Aprea (Ota Viaggi), Lino Cangemi (MasterGroup World), Davide Catania (Alidays), Michele Mosca (Guiness Travel), Roberto Pagliara (Nicolaus), Marco Peci (Quality Group) Stefano Pompili (Veratour), Gianluca Rubino (Kel 12) Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare), Ludovico Scortichini (Go World), Stefano Maria Simei (Futura Vacanze), Luigi Stefanelli (Costa Crociere).

Sono stati eletti membri del Collegio dei Revisori dei Conti di ASTOI, Alessandro Seghi (Alpitour World), Andrea Angeli (Quality Group), Giuseppe Tanzarella (Nicolaus); per il Collegio dei Probiviri, Francesco Caputo (Inter-StudioViaggi), Mario Di Nicolantonio (Dimensione Turismo), Armanda Vendemini (Boscolo).

E’ stato eletto il Collegio dei Revisori dei Conti del Fondo ASTOI, nelle figure di Fabio Piciucchi, Alessandro Seghi (Alpitour World) e Giuseppe Tanzarella (Nicolaus).

Il presidente Ezhaya lavorerà in squadra e con il supporto dei due Vicepresidenti, del Consiglio Direttivo e del Direttore Generale Flavia Franceschini; sarà inoltre affiancato da 5 Deleghe esecutive: i) Rapporti con i Vettori Aerei, ii) Formazione, iii) Eventi, iv) Piattaforma Osservatorio ASTOI) Piattaforma ADV Overview. Verranno inoltre riconfermate le 3 commissioni Education, Italia e Tailor Made e i 4 Gruppi di Lavoro: Fiscale, Legale, Amministrazione del Personale e Spedizione Cataloghi.

Risultano inoltre eletti nel Consiglio Direttivo del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori: Mario Aprea (Ota Viaggi), Frederic Naar (Naar), Roberto Pagliara (Nicolaus), Marco Peci (Quality Group), Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare) e Stefano Pompili (Veratour).

Il Vicepresidente del Fondo ASTOI verrà designato in occasione dello svolgimento del prossimo Consiglio Direttivo, organo preposto alla sua nomina.

L’Assemblea ha ospitato inoltre l’intervento, attraverso video messaggio, del Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che ha rivolto un saluto ai Soci ASTOI, evidenziato l’importanza del dialogo costante con il comparto del Turismo Organizzato ed ha espresso apprezzamento per l’impegno e il contributo offerti da ASTOI nelle principali tematiche di settore e per i risultati ottenuti grazie al costante confronto con l’Associazione.

Il Ministro ha richiamato il lavoro svolto insieme sulla revisione della Direttiva Pacchetti – ambito nel quale ASTOI ha fornito al Ministero molteplici contributi contenenti proposte di emendamenti al testo – ed ha ricordato che tale impegno sta proseguendo, sempre in piena collaborazione con le Associazioni di categoria, per addivenire al testo finale che poi verrà trasfuso nel Codice del Turismo. Ha inoltre ricordato la recente circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito sui viaggi d’istruzione, sviluppata congiuntamente con il Ministero del Turismo e con le Associazioni di categoria, che chiarisce procedure e criteri applicativi fondamentali per istituti scolastici e operatori del segmento Education. Santanchè ha altresì fatto riferimento alla circolare congiunta sul charter nautico, elaborata con il supporto tecnico di ASTOI, che definisce ora correttamente il ruolo dei Tour Operator nell’inserimento delle unità da diporto nei pacchetti turistici, superando le precedenti incertezze normative. Il Ministro ha infine ribadito l’importanza della collaborazione con ASTOI per affrontare le future sfide che riguarderanno il comparto, confermando la volontà di proseguire insieme nel percorso avviato.

Le Assemblee ASTOI e FONDO ASTOI sono state anche l’occasione per celebrare la conclusione del progetto di formazione “The Future of Travel”, realizzato da ASTOI in collaborazione con Accenture Italia. Avviato lo scorso giugno con un evento inaugurale presso il Travel Innovation Hub di Milano, il programma ha rappresentato un importante investimento strategico dell’Associazione, che considera la formazione un pilastro irrinunciabile per accompagnare le imprese del Turismo Organizzato nella trasformazione del settore.

Dopo l’evento di kick off tenutosi presso la sede di Accenture lo scorso giugno, da luglio a novembre 2025 sono stati erogati sette moduli formativi, con l’obiettivo di fornire ai professionisti delle aziende associate competenze avanzate su evoluzione del mercato, nuove tecnologie (con un focus particolare su IA), omnicanalità, strategie di pricing, personalizzazione dei contenuti e customer engagement. Il percorso, accolto con forte entusiasmo dai Soci, si è concluso oggi con un evento di chiusura dedicato presso l’Hotel QC Terme Roma.

