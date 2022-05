Assunzioni in crescita nei primi due mesi del 2022

Assunzioni in crescita nei primi due mesi del 2022

Assunzioni in crescita nei primi due mesi del 2022 in Italia. Secondo i dati dell'Inps, i nuovi contratti di lavoro, riferiti ai soli datori privati, sono stati più di un milione e duecentomila, oltre 360mila in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. /gtr