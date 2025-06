Assoluti scherma Piacenza 2025, scudetti sciabola a squadre a Carabinieri e Fiamme Oro

PIACENZA (ITALPRESS) – Nella seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Piacenza, sono il team maschile dei Carabinieri e la formazione femminile delle Fiamme Oro a vincere gli scudetti 2025 della sciabola a squadre.

Nella prova maschile l’Arma si è ripresa un titolo che mancava dal 2012. Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Mattia Rea ed Edoardo Cantini hanno portato i Carabinieri sul gradino più alto del podio battendo in finale per 45-35 le Fiamme Oro, detentrici del titolo, oggi al secondo posto con Pietro Torre, Francesco Bonsanto, Riccardo Nuccio e Massimo Sibillo. Medaglia di bronzo per il Centro Sportivo Esercito con Dario Cavaliere, Gabriele Foschini e Giovanni Repetti: 45-44 il verdetto della sfida per il terzo posto vinta contro il Centro Sportivo Aeronautica Militare (Edoardo Reale, Valerio Reale, Daniele Franciosa e Leonardo Tocci). Ultima stoccata messa a segno proprio da Giovanni Repetti, protagonista insieme all’argento olimpico a squadre di Tokyo Enrico Berrè e a Riccardo Nuccio di un emozionante momento di saluto da parte della scherma italiana. Per i tre sciabolatori azzurri, infatti, quella di Piacenza è stata l’ultima edizione da protagonisti in pedana degli Assoluti nazionali.

Nella sciabola femminile a squadre a sorridere è il team delle Fiamme Oro Roma: per la Polizia un successo che in questa specialità tra le donne mancava da sei anni. Martina Criscio, Mariella Viale, Sofia Ciaraglia e Flaminia Prearo hanno superato in finale con il punteggio di 45-33 il Centro Sportivo Esercito (Chiara Mormile, Elisabetta Borrelli e Michela Landi). Terzo gradino del podio per il Centro Sportivo Aeronautica Militare: la campionessa individuale Rebecca Gargano, Michela Battiston, Alessia Di Carlo e Claudia Rotili hanno superato 45-39 il Gruppo Scherma Fiamme Gialle (Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Manuela Spica e Beatrice Monaco). Archiviato il programma della sciabola, domani la terza giornata dei Campionati Italiani vedrà entrare in scena il fioretto con le due gare individuali: fasi finali in diretta dalle 17.30 su RAI Sport.

– foto Bizzi/Federscherma –

(ITALPRESS).