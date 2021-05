VILLAFRANCA DI VERONA (ITALPRESS) – La spada per non vedenti, con le vittorie di Roberto Remoli e Veronica Tartaglia, entrambi del Circolo Scherma Appio di Roma, ha aperto la prima delle quattro giornate di gare a Villafranca di Verona dedicate ai campionati italiani assoluti di scherma paralimpica. Sulle pedane installate presso il Best Western Plus Hotel Expo è stato Roberto Remoli a laurearsi campione d’Italia nella spada maschile, superando in finale Lorenzo Ballini del Circolo Scherma Attraverso Firenze per 10-5. Sul terzo gradino del podio sono saliti Antonio Carnazza (Scherma Modica) e Alessandro Ceccarelli (Circolo Scherma Attraverso), sconfitti in semifinale rispettivamente da Ballini e dal vincitore Remoli. “E’ una grande emozione vincere un Campionato italiano, e ancor di più riscontrare la crescita costante del nostro movimento”, ha detto lo spadista del Circolo Scherma Appio. Nella gara di spada femminile stessi colori sociali della gara maschile al primo posto, con il titolo italiano vinto da Veronica Tartaglia che si è imposta nel match di finale contro Franca Crispo dell’Accademia Scherma Milano con il punteggio di 10-4. A dividersi la terza piazza sono state Ilaria Vermi (Accademia Scherma Milano) e Simonetta Pizzuti (Circolo Scherma Navacchio). “La scherma per me è una grande passione e anche una scelta di vita. Ringrazio i maestri e la mia società per il supporto che mi ha permesso di raggiungere un grande risultato”, le parole di un’emozionata Veronica Tartaglia.

Da domani spazio all’intenso programma paralimpico con in pedana diversi azzurri protagonisti negli ultimi anni sui palcoscenici internazionali. La seconda giornata di gare in Veneto sarà tutta dedicata al fioretto: le competizioni maschili categorie A e B, e quelle femminili categorie A e B cominceranno alle ore 10.30, poi dalle 14.30 le due prove della categoria C. Martedì 1° giugno toccherà invece alla spada: alle 10.30 la gara maschile e quella femminile categoria A, B; alle 14.30 le due prove della categoria C. Conclusione mercoledì 2 giugno con la sciabola maschile categoria A, B e la sciabola femminile categoria A, B, entrambe le gare avranno inizio alle 10.30.

