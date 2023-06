LA SPEZIA (ITALPRESS) – Gli sciabolatori delle Fiamme Gialle e le sciabolatrici dell’Aeronautica Militare vincono i titoli italiani a squadre nella seconda giornata degli Assoluti 2023 a La Spezia. Il giovedì dedicato alle prove per team di sciabola, ai Campionati Italiani in corso sulle pedane del PalaMariotti, non ha tradito le attese. Al maschile le Fiamme Gialle dei medagliati olimpici Gigi Samele ed Enrico Berrè, con Francesco D’Armiento e Lorenzo Ottaviani, hanno conquistato il tricolore superando per 45-41 in una finale emozionante il Centro Sportivo Esercito, detentore dello scudetto vinto a Courmayeur 2022, che schierava Dario Cavaliere, Emanuele Nardella, Giovanni Repetti e Gabriele Foschini, al quale è andata anche la standing ovation del pubblico per la sua ultima gara in pedana. Bronzo al collo del quartetto del Centro Sportivo Carabinieri. Michele Gallo, Edoardo Cantini, Giacomo Mignuzzi e Mattia Rea hanno fatto loro, con il punteggio di 45-41, l’avvincente assalto per il terzo posto contro la squadra delle Fiamme Oro, composta dal campione d’Italia individuale Riccardo Nuccio, dal vice Francesco Bonsanto, da Luca Fioretto e Pietro Torre. In precedenza, nelle semifinali, i Carabinieri avevano ceduto all’Esercito (45-36) mentre i poliziotti avevano perso all’ultima stoccata (45-44), piazzata da Samele, la sfida con le Fiamme Gialle.

Resta in A1 la Virtus Scherma Bologna, che supera nell’ultimo match playout il Frascati Scherma, costretto a ripartire dalla A2 come Champ Napoli e Società del Giardino Milano. Lo scudetto femminile si cuce sul petto delle sciabolatrici dell’Aeronautica Militare, di nuovo d’oro due anni dopo il titolo del 2021 a Napoli e a dodici mesi di distanza dal bronzo di Courmayeur. Il team composto da Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano e Claudia Rotili ha vinto il titolo italiano agli Assoluti di La Spezia 2023 battendo nell’ultimo atto per 45-40 il Gruppo Scherma Fiamme Gialle, che ha dato battaglia sino alla fine con una squadra giovanissima composta dalle sorelle Carlotta (argento ieri nell’individuale) e Benedetta Fusetti e da Manuela Spica. Sul terzo gradino del podio è salito il quartetto delle Fiamme Oro. Martina Criscio, Eloisa Passaro, Lucia Stefanello e Mariella Viale, dopo aver visto sfumare la finale all’ultima stoccata (sconfitte 45-44 nella semifinale dalle Fiamme Gialle) hanno vinto il match per il bronzo superando il Centro Sportivo Esercito (Benedetta Baldini, Chiara Mormile, Michela Landi ed Eleonora Candeago).

In zona salvezza esulta il Padova Scherma, che salva la serie A1 nel playout a scapito del Club Scherma Torino. Lo spettacolo dei Campionati Italiani Assoluti La Spezia 2023 continuerà domani con la terza giornata, dedicata alle prove individuali di spada maschile e femminile.

– foto ufficio stampa Fis –

