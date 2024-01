Assolombarda e sindacati insieme per rilanciare la Città metropolitana

MILANO (ITALPRESS) - Risorse e funzioni definite per rilanciare la Città Metropolitana di Milano, un ente in grado di sostenere lo sviluppo del territorio. A sei mesi dalla firma del “Patto per il Rilancio della Governo Metropolitano”, Assolombarda, Cgil, Cisl e Uil hanno presentato un documento che contiene gli ambiti di intervento necessari per far fronte alle esigenze di imprese e lavoratori della zona più competitiva e produttiva d’Italia. xh7/fsc/gsl