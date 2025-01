ROMA (ITALPRESS) – “In un momento storico in cui la comunicazione è al centro di ogni aspetto della nostra vita sociale, culturale ed economica, il Giubileo del Mondo della Comunicazione rappresenta un’opportunità preziosa per riflettere sull’importanza di questo strumento e sul ruolo cruciale che ricoprono i professionisti del settore nella costruzione di una società più giusta e con meno discriminazioni. La comunicazione non è solo un mezzo per trasmettere informazioni, ma è un potente veicolo di valori e oggi, più che mai, è essenziale garantire che essa sia etica, trasparente e responsabile, in grado di promuovere il bene comune, come ribadito più volte da Papa Francesco, e di contribuire al dialogo tra culture, generazioni e ideologie diverse”. Lo ha detto Domenico Colotta, Presidente di Assocomunicatori, in occasione del “Giubileo del Mondo della Comunicazione”.

“Il Giubileo della Comunicazione – ha aggiunto – è anche un’occasione per riflettere sull’evoluzione delle tecnologie, prima fra tutte l’intelligenza artificiale, che va sviluppata e utilizzata tenendo conto delle libertà personali e in modo etico, per evitare ogni sorta di discriminazione. Questa tecnologia può certamente essere utile contro la disinformazione, a salvaguardia della libertà di espressione, garantendo in tal modo che la comunicazione continui a essere un bene pubblico, al servizio delle moderne democrazie e della dignità dei cittadini che hanno diritto a essere informati correttamente. In tal senso, sarebbe opportuno uno sviluppo partecipativo dell’intelligenza artificiale per rendere questa tecnologia più equa e trasparente, oltre che utilizzarla in modo critico e responsabile”.

“Il Giubileo, quindi, diventa l’occasione per lanciare un appello a tutti i professionisti della comunicazione, affinchè promuovano un linguaggio che sia inclusivo e rispettoso, capace di dare voce a chi troppo spesso rimane ai margini – ha evidenziato Colotta -. Auspico, pertanto, un rinnovato impegno collettivo che coinvolga istituzioni imprese e professionisti per fare in modo che la nostra professione rispetti principi di correttezza e di servizio verso la società. Una buona comunicazione non si limita a trasmettere informazioni, ma ha il potere di ispirare, unire e creare legami autentici tra le persone, favorendo la comprensione reciproca e il dialogo costruttivo”.

– foto ufficio stampa ItalCommunications –

(ITALPRESS).