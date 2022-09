MILANO (ITALPRESS) – “Chiunque voglia e si prodighi con ambizione per il bene del Milan avrà sempre l’appoggio di APA Milan che in questi anni ha dimostrato di essere un valore aggiunto indispensabile e un trait d’union capace di trasmettere la sensibilità rossonera a chi guida il club. Di fare da collante fra società e tifosi, ovviamente ognuno con le proprie prerogative”. Sono le parole di Auro Palomba, presidente dell’Associazione Piccoli Azionisti del Milan, in occasione della prima assemblea dei soci del club rossonero convocata dopo l’ingresso di RedBird Capital. Nel corso dell’assemblea APA ha avuto modo di dare il benvenuto ai nuovi amministratori e ha votato a favore delle delibere proposte dal maggiore azionista. “Abbiamo inoltre voluto esprimere un ringraziamento al Fondo Elliott, agli amministratori uscenti e a coloro che continueranno a sedere nel consiglio di amministrazione del nostro amato club – ha detto ancora Palomba – E’ stata anche l’occasione per salutare in particolare i due consiglieri uscenti soci di APA Milan”. L’Associazione dei piccoli azionisti “c’è stata, c’è e ci sarà; ecco perchè ci aspettiamo, ma siamo convinti che sarà così, di continuare a rapportarci con il maggiore azionista, con gli amministratori e con tutto il club con un approccio costruttivo e collaborativo. Confidiamo che le istanze e le sensibilità del tifo rossonero continuino ad essere ascoltate dal club anche mediante una concreta partecipazione all’organo amministrativo. Allo stesso modo – sottolinea ancora Palomba – siamo convinti che i tempi e l’ormai consolidato rapporto di fiducia consentano a questo consiglio di amministrazione di sanare il pregresso e di gradire i soci di APA Milan che ne hanno fatto richiesta in passato, permettendo l’assegnazione delle azioni agli stessi. Di questo, delle ambizioni del club e di molto altro avremo modo di discutere nell’assemblea di approvazione del bilancio. Intanto, con l’entusiasmo derivante dalla consapevolezza dell’inizio di un nuovo capitolo della gloriosa storia milanista, il nostro voto alle delibere proposte dal maggiore azionista è stato favorevole, con il più sincero auspicio che il meglio debba ancora venire”.

(ITALPRESS).

