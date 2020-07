“È un onore essere chiamato a ricoprire la carica di Presidente di Assobagno. Vorrei innanzitutto ringraziare Paolo Pastorino, presidente uscente che con passione e spirito di servizio ha rappresentato il punto di riferimento per tutta l’Associazione negli ultimi tre anni. Un grazie va poi al Consiglio direttivo uscente, esempio di collaborazione e di impegno associativo”. Lo dichiara Elia Vismara, ad di Vismaravetro, eletto presidente di Assobagno di FederlegnoArredo. L’associazione rappresenta oltre 150 imprese italiane produttrici di arredamento e articoli per il bagno, con un fatturato complessivo che si aggira intorno ai 1.540 milioni di euro e una rappresentatività sul mercato italiano pari a circa il 56% del fatturato dell’intero settore arredo bagno, stimato in circa 2,8 miliardi di euro nel 2019.

“Ci aspettano sfide interessanti: da un lato dobbiamo continuare a impegnarci nel dare servizi alle aziende favorendo la creazione di gruppi di lavoro tecnici per confrontarsi su problematiche e opportunità comuni. Dovremo però saper affrontare anche nuove situazioni, in un mercato profondamente scosso dagli eventi degli ultimi mesi che hanno generato una profonda rivoluzione nei rapporti sociali e una netta accelerazione verso il digitale e verso nuovi canali informativi. In tutto questo – conclude il neopresidente – sarà fondamentale la nuova squadra, ricca delle competenze e dell’esperienza dei consiglieri al secondo mandato e dell’entusiasmo e della forza propulsiva dei neoeletti”.

Alle parole di Vismara fanno eco quelle del presidente uscente Paolo Pastorino che ha voluto ringraziare il Consiglio Direttivo con cui ha condiviso il mandato. “Quello che sono riuscito a fare, che siamo riusciti a fare – dichiara Pastorino – è solo grazie al fatto che siamo sempre stati compatti e interessati esclusivamente al bene della base associativa”.

“Un ringraziamento anche allo staff della Federazione per il prezioso supporto e ringrazio tutti gli associati per avermi dato la possibilità di rappresentarli. Al neopresidente – conclude Pastorino – auguro di interpretare al meglio i valori del sistema confindustriale quali trasparenza, integrità, indipendenza, ascolto, dialogo, condivisione e confronto. Soprattutto sia sempre ispirato dallo spirito di servizio, ovvero dalla disponibilità a donarsi”.

Gli imprenditori eletti nel nuovo Consiglio di presidenza sono: Maurizio Bellosta, Andrea Bregoli, Luigi Brembilla, Giampaolo Calisti, Sandro De Sordi, Mattia Fiorindo, Marco Gobbini, Gerardo Iamunno, Christian Krapf, Andrea Lanza, Gianluca Marvelli, Paolo Pastorino, Giuseppe Presotto, Marco Rossi, Fabiana Scavolini, Alberto Serraglini, Daniela Stocco.

(ITALPRESS).