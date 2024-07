TRIESTE (ITALPRESS) – “La forte crescita economica registrata in questi anni ci permette di avere un bilancio importante e un assestamento altrettanto rilevante che supera 1,3 miliardi di euro. Questa è la manovra di assestamento più consistente nella storia della nostra Regione e ci dà l’opportunità di intervenire su molti settori: dall’aiuto alle Autonomie locali, alla famiglia, alla salute. Proprio in merito a quest’ultimo tema, si registra un nuovo record: il più alto bilancio sanitario di sempre, proprio per migliorare i servizi ai cittadini. Inoltre, confermiamo le risorse per il fotovoltaico, con un intervento che garantisce continuità e prospettiva e blocca bolle speculative, e per la sicurezza e non mancano rilevanti investimenti per le infrastrutture. Misure complessive che guardano a tutti i settori di competenza dell’Amministrazione regionale”. Lo ha detto in Aula dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che, in merito all’assestamento di bilancio in corso di discussione da parte del Consiglio regionale, ha evidenziato come “le risorse a nostra disposizione sono direttamente proporzionali allo sviluppo del Friuli Venezia Giulia”.

“Quindi, rispetto alle legislature precedenti, siamo stati in grado di garantire un incremento dei servizi e allo stesso tempo avere una manovra economica importante ed espansiva: un esempio di ciò è il fatto che sono state quintuplicate le risorse per la famiglia. I numeri dimostrano la lungimiranza e l’efficacia delle misure a sostegno dell’economia attuate dalla Regione e all’attrazione degli investimenti esteri, che sono passati dal 2 al 6 per cento. Una prova di come favorire lo sviluppo economico significhi anche contrastare la povertà e la disoccupazione, con effetti benefici per l’intera comunità” ha concluso Fedriga.

foto: ufficio stampa regione Friuli Venezia Giulia

(ITALPRESS).