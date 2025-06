L’assessore Venturini tiene a battesimo la prima Venice Climate Week

VENEZIA (ITALPRESS) – Verso una transizione ecologica equa e rigenerativa, tutti insieme, perché “We are in the same boat”, siamo tutti sulla stessa barca. E’ l’indirizzo quasi programmatico che vuole tracciare la Venice Climate Week, a partire da oggi e a cominciare da Venezia. Un forum in cui scienza, cultura e politica si intrecciano per discutere delle possibili soluzioni alle emergenze climatiche, ambientali e sociali che stanno attraversando l’intero globo.

Da oggi all’8 giugno Venezia diventa così il centro di un nuovo racconto globale sulla crisi climatica e le possibili vie d’uscita. La prima edizione della Venice climate week ha ufficialmente aperto i lavori con una conferenza alle Procuratie Vecchie di Piazza San Marco. Ad inaugurare l’evento, per il Comune di Venezia, Simone Venturini, assessore allo Sviluppo economico.

“La Città di Venezia ha dato senza esitare l’ospitalità a questo evento, come sempre fa quando viene portato del valore aggiunto: nuove idee, nuove risorse intellettuali, culturali o economiche”, ha esordito l’assessore. “Questo poi è un progetto a lungo termine che ha provato ad unire e mettere in rete, con una nuova sensibilità, tutte quelle iniziative che a Venezia si stanno già concretizzando da qualche anno: in città è un fiorire di importanti fondazioni culturali, o di gruppi di pensiero sul clima e la ricerca scientifica, che stanno elaborando nuove strategie, pensando al pianeta terra ma anche al pianeta acqua”.

Venturini ha anche sottolineato la trasversalità del tema e la necessità di trovare un nuovo linguaggio per veicolare la rigenerazione e la transizione ecologica. “Dietro questi progetti non c’è alcuna ideologia: siamo tutti sulla stessa barca. E dobbiamo ripartire con un nuovo approccio, bisogna dare importanza alla ricerca scientifica, cercando di dare a tutto questo processo anche un nuovo vocabolario sul cambiamento climatico: ‘scommetti con noi’ su scienza e tecnologia per capovolgere il destino di questo mondo”, ha concluso l’assessore.

Durante i sei giorni di rassegna, ideata e diretta dal giornalista Riccardo Luna, sette importanti sedi – tra cui l’Università Ca’ Foscari, lo IUAV, il Museo M9 di Mestre – ospiteranno oltre cento relatori provenienti da tutto il mondo tra incontri, talk, lectio magistralis, momenti pubblici e laboratori di pensiero, con il sostegno di partner scientifici e culturali nazionali e internazionali.

-Foto comune di Venezia-

(ITALPRESS).