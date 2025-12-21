L’assessore Venturini allo spettacolo ginnico “Inside Out” al Palasport Taliercio

VENEZIA (ITALPRESS) – Un evento speciale per celebrare un anno costellato di trofei, risultati di prestigio e nuove soddisfazioni. Ieri sera, al Palasport Taliercio, è andato in scena lo spettacolo “Inside Out” della Spes Mestre Ginnastica ASD: un susseguirsi di coreografie ed esibizioni che hanno raccontato il percorso sportivo ed emotivo vissuto durante la stagione da atleti, tecnici e famiglie, in un coinvolgente viaggio fatto di impegno, passione e condivisione. A portare i saluti dell’Amministrazione comunale è stato l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, insieme all’assesore alle Politiche educative, Maika Canton, e al consigliere metropolitano delegato allo sport, Matteo Senno.

“Desidero ringraziare tutti voi per la passione e la dedizione che dimostrate ogni giorno, per l’impegno costante sul territorio e per il forte valore educativo che sapete trasmettere – ha dichiarato l’assessore Venturini – La ginnastica è serietà, disciplina, costanza e sacrificio, ma anche entusiasmo e divertimento. Sapere che bambini e ragazzi frequentano le vostre palestre, crescendo e interiorizzando questi valori, è motivo di grande orgoglio e serenità per tutta la comunità. I numerosi trofei e le medaglie conquistate testimoniano l’eccellenza di una realtà sportiva capace di ottenere risultati di alto livello, affiancando alla competitività un’attenzione sempre maggiore all’inclusione e alle persone con disabilità. A tutti gli atleti, alle famiglie e allo staff rivolgo infine i miei più sinceri auguri di Buon Natale e di un felice Anno Nuovo”.

In linea con questi contenuti anche gli interventi dell’assessore Canton e del consigliere Senno, che hanno sottolineato il ruolo centrale dello sport come elemento essenziale di crescita e di vita, capace di trasmettere valori fondanti e duraturi alle nuove generazioni. La serata è quindi proseguita con le esibizioni e i momenti di intrattenimento degli atleti, che hanno coinvolto il pubblico con performance di grande qualità ed entusiasmo.

