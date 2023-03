VENEZIA (ITALPRESS) – “Abbiamo incontrato gli amministratori locali di Treviso sul tema delle comunità energetiche per spiegare loro il percorso che la regione ha avviato a partire dalla legge in materia approvata a luglio 2022 per promuovere l’uso di questo importante strumento. Il Veneto vuole diventare sempre più indipendente sul piano energetico e lo farà attraverso le comunità energetiche, con il coinvolgimento di pubblico e privato. Abbiamo destinato risorse sulla promozione e altre ne metteremo per la costituzione delle comunità stesse. Il nuovo piano energetico, che è in dirittura d’arrivo, vedrà sulle comunità energetiche uno dei cardini di sviluppo dei prossimi anni”. Così l’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato sintetizza la mattinata all’Auditorium Sant’Artemio di Treviso, dove, in collaborazione con la Provincia di Treviso, si è svolto il convegno dal titolo “Comunità Energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Uno strumento per la transizione energetica”.

“Sono molto felice del successo dell’incontro – precisa Marcato -. A Treviso abbiamo incontrato quasi 200 amministratori con i quali abbiamo potuto avere un ampio confronto su questo tema. Del resto stiamo girando tutto il Veneto per promuovere le comunità energetiche, strumento straordinario ed elemento strategico anche per il piano energetico regionale. In attesa della firma dei decreti attuativi a livello nazionale, vogliamo coinvolgere il territorio per essere pronti nel momento in cui arriverà la firma per costituire queste comunità, che offriranno una risposta efficace a livello di risparmio ed efficientamento energetico oltre all’uso delle energie rinnovabili”.

Quello di stamane a Treviso è stato il secondo incontro di promozione delle Comunità Energetiche rinnovabili e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale che permetterà all’assessore Marcato e ai tecnici regionali di confrontarsi con amministratori locali, professionisti e aziende di tutte le province venete su un tema strategico per lo sviluppo economico.

Il prossimo appuntamento è in programma a Belluno domani 17 marzo 2023 in collaborazione con la Provincia di Belluno a Villa Patt di Sedico a partire dalle 9.30. L’assessore Marcato interverrà alle ore 11.45.

foto: ufficio stampa regione Veneto

(ITALPRESS).