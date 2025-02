Assenza “Cercheremo di stanziare ulteriori risorse per l’agricoltura”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il collegato avrà tanti impatti non finanziari ma normativi: anche questi sono importanti per snellire le procedure burocratiche, come per le autorizzazioni per l'escavazione di nuovi pozzi o la realizzazione di nuove conduttore idriche. Cercheremo comunque di offrire ulteriori risorse all'Agricoltura”. A dirlo è il capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars, Giorgio Assenza, a margine della kermesse Coltiviamo l’Italia, organizzata al San Paolo Palace a Palermo. “Se la Corte dei Conti, come speriamo, parificherà gli ultimi quattro bilanci, si renderà disponibile una massa di denaro veramente notevole", aggiunge Assenza. xd8/vbo/gtr