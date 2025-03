ROMA (ITALPRESS) – Durante la seconda edizione del GovTech Forum, dedicato all’open innovation e alla trasformazione digitale nelle politiche e nei servizi di pubblica utilità, che si è svolta ieri e oggi negli spazi di Milano Luiss Hub, è stato firmato il memorandum d’intesa tra l’Assemblea parlamentare del Mediterraneo (PAM), rappresentata dal presidente Giulio Centemero, e Feel, think tank operativo su scopo pubblico, innovazione nel sistema pubblico e GovTech, rappresentato da Simone De Battisti co-founder della società.

Il memorandum si concentrerà sullo sviluppo e la promozione di politiche pubbliche nel settore GovTech per quanto riguarda le regioni euromediterranee e del Golfo e cooperando attraverso varie azioni tra cui eventi congiunti, workshop, ricerca congiunta e analisi delle politiche con scambio e diffusione di informazioni, consultazioni formali e informali su questioni di interesse comune e la partecipazione di esperti alle riunioni, coinvolgimento delle parti interessate e campagne per sostenere messaggi e proposte condivise.

Particolarmente soddisfatto dell’accordo è Giulio Centemero, deputato, Presidente sia dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo che della delegazione parlamentare italiana presso lo stesso organismo internazionale: “Essendo l’organizzazione una piattaforma di dialogo l’obiettivo è quello di poter scambiare buone pratiche non solo tra i parlamenti delle aree che aderiscono all’Assemblea parlamentare del Mediterraneo ma coinvolgendo anche realtà come Feel che con la loro esperienza possono mettere a disposizione le loro conoscenze in questo caso nel campo del GovTech, ossia l’applicazione della tecnologia per modernizzare le pratiche di governo, aumentare l’efficienza promuovere l’impegno e la partecipazione dei cittadini alla governance per affrontare le sfide sociali. Un accordo a vantaggio di una vasta area che presenterò anche nei prossimi eventi organizzati dalla PAM, il primo il Forum Economico che si terrà il 22 e 23 maggio in Marocco a Marrakech”.

– foto ufficio stampa Camera dei Deputati –

(ITALPRESS).