Assegno temporaneo per i figli, da oggi le domande

Da oggi al 31 dicembre 2021 sarà possibile presentare la domanda per ottenere l'assegno temporaneo, la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minorenni a carico, che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare. sat/gtr