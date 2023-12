ROMA (ITALPRESS) – Il Rally di Monza ha assegnato i due principali titoli del Pirelli Star Rally4, l’iniziativa promozionale voluta da Pirelli per chi gareggia nei rally italiani con le vetture a 2 ruote motrici più diffuse e moderne, le Rally4, e di tutti i marchi. La prima edizione del Pirelli Star Rally4 ha confermato l’altissimo livello dei suoi protagonisti e l’equilibrio al vertice. Basti dire che la classifica finale del Pirelli Star Rally4 TOP vede ben tre piloti concludere a parti punti, con titolo assegnato attraverso la discriminante della minore età, mentre nel Pirelli Star Rally4 Terra c’è un solo punto a separare i primi due. L’insolito percorso della gara monzese, mix di asfalto e terra, con la pioggia si è trasformato in un pantano dove hanno brillato robustezza e grip degli pneumatici, prevalentemente i Pirelli Scorpion per lo sterrato anche se qualcuno ha impiegato i Pirelli Cinturato, ma che ha compromesso la resistenza delle auto, tanto che solo la metà dei partenti è giunta al traguardo dopo due intensi giorni ed un finale al limite della praticabilità che ha indotto la direzione gara a cancellare i due passaggi conclusivi su una delle prove speciali in programma. La più giovane età del 22 ossolano Gabriel Di Pietro lo incorona campione sciogliendo l’ex-aequo con il 27enne trentino Fabio Farina e il 29enne bergamasco Moreno Cambiaghi. A Monza è stato Farina a dominare, con Di Pietro guardingo eppure anche lui vittima delle conseguenze del fondo. Il trentino appesantito da 3′ per la rottura di un semiasse, Di Pietro addirittura di oltre 8′ di ritardo e 30″ di penalità per ripristinare la vettura. Alla fine Gabriel ha raggiunto con tanta fatica quel nono posto che all’inizio sembrava scontato e che gli ha garantito il titolo e i 10.000 euro del primo premio, che vanno a sommarsi ai 5.000 e già vinti con il successo nel secondo girone. Forte di tre successi fra i trofeisti e di una stagione sempre a punti il 27enne piacentino Giorgio Cogni ha vinto non solo la serie Pirelli ma anche il titolo della categoria 2 ruote motrici del Campionato Italiano Rally Terra. Anche per lui, che si presentava al via nettamente al comando, una gara diventata di grande sofferenza proprio quando sembrava che non avesse più nulla da temere dopo il ritardo patito dal rivale Nicolò Marchioro, vittima della rottura di un semiasse. Invece nella seconda giornata il piacentino è precipitato in classifica dopo aver perso oltre 3′ per problemi al motore prima e per la rottura di un semiasse poi. Ma alla fine, nonostante gli sforzi di un eccellente Marchioro, il piazzamento è bastato al piacentino che conservare un punto di vantaggio e assicurarsi il doppio titolo e il premio Pirelli di 5.000 euro. Al 32enne estense Nicolò Marchioro la consolazione dei 4.000 euro di premio come vincitore del secondo girone della serie Pirelli.

