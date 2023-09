ASSAGO (ITALPRESS) – Ad Assago venerdì 29, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, sotto i Portici del Centro Civico e in Piazza Risorgimento, prenderà il via la tanto attesa festa settembrina. L’ormai consolidato appuntamento quest’anno prenderà il nome di “Non solo Sagra 2023”. Una denominazione non casuale che racchiude la novità che contraddistinguerà questa edizione. “Nel corso della Sagra – sottolinea infatti l’assessore alle Manifestazioni e alla Cultura, Donatella Santagostino – verrà inaugurato il nuovo spazio ludico-culturale nel giardino della Biblioteca con un nuovo palco ideato per molteplici future iniziative e tre gazebo destinati a giochi da tavolo e svariati usi”. Il primo passo di un progetto di riqualificazione dell’intera area del giardino della Biblioteca, fortemente voluto dall’Assessore Santagostino, che prevede il rinnovamento completo della pavimentazione, modifiche strutturali che andranno a migliorare la fruizione degli spazi destinati agli utenti, al fine di offrire uno spazio non solo di studio ma anche di svago. Oltre a questa interessante novità, in un accogliente stile “country”, sotto i Portici del Centro Civico, la Sagra offrirà ai visitatori street food, birre artigianali, tante divertenti attrattive ludiche e 2 entusiasmanti serate musicali: la prima come ormai consuetudine vedrà protagonisti giovani ragazzi assaghesi, offrendo la possibilità a tutti di scoprire nuovi talenti del territorio. Per i più piccoli non mancheranno anche quest’anno i gonfiabili posizionati in Piazza Risorgimento dove saranno presenti anche le bancherelle artigianali degli hobbisti. “Come sempre, settembre segna l’inizio delle attività scolastiche, lavorative e di nuovi progetti da coltivare e realizzare. – commenta il sindaco Lara Carano – Anche noi come Amministrazione siamo perciò all’opera per regalarvi un’Assago sempre più bella e funzionale. Durante “Non solo Sagra” vi offriremo un primo spaccato dei nuovi interessanti progetti realizzati e sono certa che come da tradizione sarà anche il modo migliore per salutarci e divertirci insieme”.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Comune di Assago