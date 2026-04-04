Home Video News Cronaca Asiago, incendio in una struttura ricettiva: nessun ferito, le immagini
Asiago, incendio in una struttura ricettiva: nessun ferito, le immagini
ASIAGO (VICENZA) (ITALPRESS) - Incendio in una struttura ricettiva, costruita prevalentemente in legno, ad Asiago. Le fiamme hanno coinvolto tre stanze dell'edificio, dalle 13:30 vigili del fuoco al lavoro con 6 squadre. Nessuna persona coinvolta, in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e di bonifica dell'area. tvi/mca2 (Fonte video: Vigili del Fuoco)