Asco celebra 40 anni di attività tra logistica, turismo, congressi ed eventi

BARI (ITALPRESS) – ASCO Srl, casa di spedizioni internazionali con sede a Bari, celebra nel Dicembre 2025, il 40° anniversario dalla sua fondazione, segnando quattro decenni di attività continuativa al servizio delle imprese, della logistica internazionale, del turismo e dell’organizzazione di eventi.

Fondata come casa di spedizioni internazionali, ASCO Srl, associata da lustri alla territoriale di Confindustria Bari e Bat, ha progressivamente ampliato il proprio perimetro operativo, affiancando alle spedizioni internazionali via mare due agenzie di viaggi specializzate nel turismo e nell’organizzazione di eventi e congressi (MICE), affermandosi come interlocutore qualificato per aziende, istituzioni e professionisti. Le celebrazioni del 40° anniversario sono in programma giovedì 18 dicembre 2025.

“ASCO è prima di tutto una storia di famiglia – dichiara Massimo Salomone, Amministratore Delegato di ASCO Srl. Con nostro padre Antonio e insieme a mio fratello Angelo e alle mie sorelle Annalisa e Manuela abbiamo costruito l’azienda giorno dopo giorno, condividendo valori, responsabilità e scelte. In questi quarant’anni abbiamo attraversato cambiamenti profondi, restando uniti e fedeli a un modo di fare impresa fondato sul rispetto delle persone e sulla cura delle relazioni, coltivate quotidianamente con dedizione e senso di responsabilità”.

