Asal Assoallestimenti celebra 50 anni di attività, Fogarolo nuovo presidente

MILANO (ITALPRESS) – Asal Assoallestimenti, l’associazione che riunisce le aziende italiane attive nel settore degli allestimenti per fiere, mostre, spazi espositivi ed eventi, ha celebrato il suo cinquantesimo anniversario con un evento ospitato alla Triennale di Milano. Il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin, ha sottolineato il ruolo centrale di Asal all’interno della Federazione, evidenziando come la capacità di creare architetture temporanee di qualità contribuisca in modo decisivo al racconto e alla visibilità delle aziende espositrici nei principali appuntamenti fieristici in Italia e all’estero. Nel corso dell’evento è stato ribadito come il tema della sostenibilità rappresenti oggi una priorità strategica per la filiera del legno-arredo e per il comparto degli allestimenti. L’attenzione al progetto è stata indicata come la leva principale per garantire interventi a minor impatto. Durante la giornata sono stati consegnati i riconoscimenti dedicati ai protagonisti che hanno contribuito allo sviluppo dell’associazione e del settore in questi cinquant’anni: Allestimenti Arianese; Allestimenti Benfenati; Artes Group International; Arved Sistemi Modulari; Barberini Allestimenti; Casasola; Fogarolo Allestimenti; Fraco Snc di Giancarlo Bergamasco e C.; FTR Allestimenti; Heron International; Il Modulo di Gamba; Interfiere; Jolli Allestimenti; O.P.R.; Plotini Allestimenti; Prezioso Leonardo; Progetto; Stipa; Way; Xilografia Nuova.

Un riconoscimento speciale è stato conferito a Pierpaolo Vaj, per il ruolo determinante svolto nella fondazione dell’associazione. La giornata di celebrazione ha inoltre segnato un passaggio di consegne alla guida dell’associazione, con Marco Fogarolo nominato nuovo presidente di Asa Assoallestimenti di FederlegnoArredo. “Stiamo vivendo un momento di profonda trasformazione del mercato degli allestimenti. Se da un lato sono quindi onorato della fiducia riposta in me dai colleghi che mi hanno scelto come nuovo presidente, dall’altro sento tutta la responsabilità di guidare l’associazione in questa importante e delicata fase di cambiamento”, ha dichiarato Fogarolo. “L’idea è di continuare a lavorare nella linea tracciata del mio predecessore, con cui ho sempre collaborato in maniera molto positiva e che ringrazio per il suo operato, ma allo stesso tempo cercando di cogliere con immediatezza tutte le esigenze delle aziende associate per far fronte ai cambiamenti, al fine di rafforzare il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per l’intera filiera”, ha aggiunto.

– foto ufficio stampa Asal Assoallestimenti –

(ITALPRESS).