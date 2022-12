Articoli natalizi non sicuri, maxi sequestro a MIlano

La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato complessivamente oltre 1 milione di prodotti di varia natura, in vista delle prossime festività natalizie. Fra la merce sequestrata, figurano oltre 580 mila luminarie per addobbi natalizi e 1.600 statuine da presepe con etichette non conformi, ovvero prive delle stesse. pc/gsl