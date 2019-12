ARS, ANGELA FOTI È LA NUOVA VICEPRESIDENTE

Angela Foti è la nuova vicepresidente dell’Assemblea regionale siciliana. La parlamentare del Movimento Cinque Stelle prende il posto di Giancarlo Cancelleri, che nelle scorse settimane è stato nominato viceministro delle Infrastrutture del Governo Conte. Nella votazione a scrutinio segreto che si è appena conclusa a Sala d’Ercole Foti – su un totale di 60 votanti – ha ottenuto 31 preferenze, superando il collega di partito Francesco Cappello che si è fermato a quota 28. Un voto per Nello Dipasquale (Pd). Il presidente Gianfranco Miccichè ha proclamato Foti vicepresidente rivolgendole “i miei migliori auguri per un incarico così importante”.

La deputata acese è stata già capogruppo della compagine parlamentare M5S nella passata legislatura ed è componente della commissione alle attività produttive. “Si tratta di un ruolo di grande responsabilità – spiega Foti – da affrontare con quella maturità politica che il Movimento 5 Stelle, ormai forza di governo, è in grado di interpretare nel migliore dei modi. Ringrazio i deputati per la fiducia che mi hanno espresso”.

