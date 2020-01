Suzuki Italia, concluso un 2019 da record, con 38.273 auto immatricolate e con una quota di mercato del 2%, punta nel 2020 a conquistare nuovi clienti con una gamma completa di modelli dotati tutti di tecnologia Hybrid. Protagoniste assolute di questa offensiva di prodotto sono le nuove Vitara Hybrid e S-Cross hybrid, che debuttano sul mercato spinte dall’inedito motore 1.4 Boosterjet Hybrid, progettato per esaltare le prestazioni ed il rendimento del sistema ibrido, minimizzando i consumi e le emissioni. La tecnologia Suzuki impiega una tensione operativa di 48V e fornisce uno straordinario supporto al motore termico nelle fasi di accelerazione e ripresa, vantando anche eccezionali capacità di rigenerazione delle batterie agli ioni di litio in fase di rallentamento. Il risultato complessivo porta ad una riduzione media del 20% dei consumi e delle emissioni sul ciclo combinato e del 25% sul ciclo urbano (valori NEDC correlato, basati su prove WLTP) rispetto al precedente motore 1.4 Boosterjet.

Entrambi si collocano tra i modelli più efficienti delle rispettive categorie risultando competitive in fatto di consumi e costi di gestione anche con le rivali diesel, senza il rischio di subire blocchi della circolazione e anzi beneficiando di tutti i vantaggi, fiscali e amministrativi, previsti per le vetture ibride. Con questi due lanci, la Casa di Hamamatsu si pone all’avanguardia nella diffusione della tecnologia ibrida nei segmenti in maggior crescita nel mercato. Vitara hybrid è proposta sia con trazione anteriore sia con trazione integrale 4WD AllGrip Select, in abbinamento a un cambio manuale a sei marce. Gli allestimenti disponibili sono tre: Cool, Top e Starview. La dotazione di serie è incredibilmente completa sin dalla versione d’accesso, secondo la filosofia Suzuki “Tutto di serie, senza sorprese”. Ricca anche la dotazione di serie in termini di comfort fin dall’allestimento COOL: climatizzatore automatico, display touchscreen da 7”, quadro strumenti a colori con schermo My Drive 4.2”, Bluetooth, compatibilità Android Auto, Apple CarPlay e MirroLink, videocamera posteriore, sensori luce e pioggia, sedili anteriori riscaldati e regolabili in altezza (lato guida e passeggero), bracciolo centrale con vano portaoggetti, volante regolabile in altezza e profondità, fendinebbia, vetri privacy, 7 airbag, Cerchi in lega da 17”. I prezzi partono da 24.200 Euro per la versione Cool con trazione anteriore e da 26.400 Euro per la versione Cool 4WD AllGrip. In occasione del lancio e fino al prossimo 31 marzo, Vitara Hybrid è disponibile con una promozione di 2.500 Euro, non vincolata ad alcun finanziamento. A questa promozione si possono sommare 750 Euro, in caso di permuta o rottamazione, portando il prezzo a 20.950 Euro.

Anche S-Cross Hybrid è disponibile sia con trazione anteriore sia con trazione integrale 4WD AllGrip, entrambe con cambio manuale a sei marce. I livelli di allestimento disponibili in abbinamento alla tecnologia ibrida sono due: Cool e Starview. Di serie su tutta la gamma il sistema “attentofrena” (frenata automatica d’emergenza) e il cruise control adattativo, che garantisce il mantenimento automatico della distanza di sicurezza. Ricca anche la dotazione di serie in termini di comfort fin dall’allestimento COOL: climatizzatore automatico bi-zona, display touchscreen da 7”, Bluetooth, compatibilità Android Auto, Apple CarPlay e MirroLink, videocamera posteriore, sensori luce e pioggia, keyless start e keyless entry, sedili anteriori riscaldati e regolabili in altezza (lato guida e passeggero), bracciolo centrale anteriore e posteriore, volante regolabile in altezza e profondità, fari full LED, fendinebbia, vetri privacy, 7 airbag, cerchi in lega da 17”, retrovisori ripiegabili elettricamente.

I prezzi partono da 24.490 Euro per l’allestimento Cool con trazione anteriore e da 26.690 Euro per Cool 4WD AllGrip. Anche per questo modello in occasione del lancio e fino al prossimo 31 marzo, è disponibile con una promozione di 3.500 Euro, non vincolata ad alcun finanziamento e senza necessità di permuta o rottamazione, che porta il prezzo a 20.990 Euro. Sempre al lancio, è disponibile una serie speciale a tiratura limitata Launch Edition, sviluppata sulla base dell’allestimento COOL e arricchita da sensori di parcheggio anteriori e posteriori, navigatore e cerchi in lega BiColor. Tale versione ha un listino pari a 25.190 Euro e accede a tutte le promozioni previste per il modello.

