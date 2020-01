ARRIVANO LE VERSIONI SPECIALI “OPEL 2020”

Opel offre le versioni speciali “Opel 2020”, dalla dotazione particolarmente ricca. L’offerta inizia con i Suv Opel Grandland X e Opel Crossland X e con la nuova Opel Astra. Opel Grandland X offre già di serie sistemi di assistenza come il Cruise control con limitatore di velocità intelligente, il Sistema per il mantenimento della corsia di marcia e il Riconoscimento dei cartelli stradali. Su ogni Grandland X è inoltre installato il sistema di infotainment Radio R 4.0 IntelliLink, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, con schermo touch a colori da sette pollici. La versione speciale “Opel 2020”, ordinabile a partire da 28.600 euro, permette di manovrare con la massima facilità grazie al park pilot anteriore e posteriore e alla telecamera posteriore. Quando la visibilità è scarsa, i fendinebbia di serie aumentano ulteriormente la sicurezza, mentre i vetri posteriori oscurati Solar Protect proteggono l’abitacolo dai raggi del sole e dagli sguardi indiscreti. Grandland X “Opel 2020” viene offerto anche con prese da 12 Volt nella console centrale, nella fila posteriore e nel bagagliaio. La vettura è già molto elegante, ma viene ulteriormente esaltata dai cerchi in lega da 17 pollici in “Technical Grey”, dalla protezione sottoscocca color silver e dagli elementi cromati presenti sull’anteriore e sul posteriore. In versione “Opel 2020”, Astra offre in aggiunta la telecamera anteriore Opel Eye e i fari anteriori con LED a partire da 23.550 euro. È inoltre compreso il sedile ergonomico con certificazione AGR lato guidatore con 8 regolazioni. Questa compatta di grandissimo successo in versione berlina e station wagon non passa inosservata con i coprispecchietti retrovisori esterni in onyx black e le barre portatutto color silver sulla versione Sports Tourer. Crossland X in versione speciale “Opel 2020” scatena sguardi di ammirazione grazie ai montanti centrali color nero lucido, al profilo cromato lungo il tetto, alle protezioni sottoscocca color silver e ai cerchi in lega da 16 pollici a 4 razze doppie. In questo SUV versatile la tecnologia LED viene utilizzata per i fari anteriori e posteriori e per la luce diffusa nella console centrale e nelle portiere anteriori. Tutto a 21.150 euro. I clienti possono personalizzare la versione speciale “Opel 2020” e portarla a un livello superiore con i diversi pack. Su Grandland X c’è il Function Pack “Opel 2020” con i sedili ergonomici e gli schienali Flexfold dei sedili posteriori e il Comfort Pack “Opel 2020”. L’Assistance Pack “Opel 2020” consente di aumentare ulteriormente la sicurezza, mentre con l’Innovation Pack “Opel 2020”, tecnologie di illuminazione all’avanguardia sono abbinate a sistemi di infotainment top di gamma. (ITALPRESS).