ROMA (ITALPRESS) – Cambio d’abito per i portalettere della Capitale. Stamane, presso il Palazzo delle Poste di Piazza San Silvestro, a Roma, sono state presentate le nuove divise aziendali per chi ogni giorno lavora nel circuito del recapito consegnando ai cittadini corrispondenza, pacchi e servizi a domicilio.

L’evento di presentazione si è svolto all’interno dello storico centrale ufficio postale e più precisamente negli spazi che ospitano la mostra “Poste Storie”, l’esposizione sulla storia di Poste Italiane inaugurata in occasione della celebrazione del 160° anniversario dell’Azienda.

Testimonial dell’evento tre portalettere, arrivati a San Silvestro dai Centri di recapito cittadini a bordo dei loro mezzi elettrici e a illustrare le caratteristiche delle nuove divise Maddalena Torelli, responsabile Gestione Operativa del Servizio Recapito Area Centro.

“Abbiamo scelto di presentare le nuove divise aziendali all’interno di ‘Poste Storiè – sottolinea in apertura Torelli – e in particolare in prossimità dello spazio della mostra dedicato alle divise storiche di Poste Italiane, per offrire ai presenti anche la possibilità di mettere a confronto il cambiamento dei diversi stili di abbigliamento e delle dotazioni e di come l’evoluzione ‘sartorialè dell’abbigliamento aziendale sia andata di pari passo con l’evoluzione del lavoro dei portalettere e delle trasformazioni del servizio di recapito, fino ad arrivare al contemporaneo postino ‘telematicò. Il progetto è in linea con il percorso di sostenibilità e innovazione aziendali, e la realizzazione delle nuove divise ha coinvolto direttamente anche i portalettere al fine di porre la giusta attenzione alle esigenze di chi le divise deve indossarle”.

La vestibilità dei capi, infatti, è caratterizzata da un nuovo design che unisce funzionalità ed estetica, tessuti riciclati per tutelare l’ambiente e capi versatili capaci di proteggere dal freddo in inverno e altamente traspiranti per i periodi più caldi, con i classici colori di Poste italiane, il giallo e il blu, a cui si aggiunge il grigio.

“La distribuzione delle nuove divise – aggiunge la Responsabile – ha già interessato il primo dei 18 Centri di Recapito della città e proseguirà a breve in diversi step fino ad arrivare a ‘vestirè gli oltre 1.600 portalettere operativi quotidianamente nella Capitale”

Un organico, quello dei portalettere della città, che è stato integrato sin dallo scorso novembre con ulteriori 250 assunzioni a tempo determinato per gestire gli incrementi dei volumi tipici delle festività natalizie che da stime previsionali, in particolare per i pacchi e il settore dell’e-commerce, si attesteranno intorno al 45% in più rispetto ai periodi normali di attività, è stato ricordato.

Le divise si aggiungono alle altre dotazioni che i portalettere della Capitale hanno già in uso, come i nuovi palmari che permettono di offrire a domicilio servizi come il pagamento dei bollettini di conto corrente o l’invio di una raccomandata, innovazioni che insieme alle consegne previste anche nel pomeriggio e nel weekend rendono sempre più ampia e flessibile l’offerta di poste italiane.

Un servizio che a Roma è sempre più sostenibile anche per quanto riguarda la politica ambientale che l’azienda ha messo da tempo al centro dei suoi progetti di efficientamento energetico, è stato sottolineato. In particolare, con l’obiettivo di diventare una azienda a “emissioni zero” entro il 2030, Poste Italiane sta progressivamente sostituendo il parco veicoli con modelli di nuova generazione a propulsione elettrica, ibrida e endotermica a bassa emissione utilizzati per il recapito di pacchi e corrispondenza. Sulla città di Roma mezzi “green” già si attestano intorno al 60% dell’intera flotta aziendale.

Nel dettaglio i pantaloni sono composti da materiali tecnici e traspiranti, foderati con tessuto K-Flex, comodi per chi svolge attività in continuo movimento, le polo, sia a manica lunga che corta, da fibre altamente protettive dai raggi UV. Per l’esterno la nuova divisa prevede una nuova giacca invernale 3 in 1 dotata di corpetto autoportante adattabile a qualsiasi contesto, in classe 2 per l’alta visibilità, in conformità alla normativa UNI EN ISO 20471:2017, classe 4 per impermeabilità e traspirabilità, altamente protettiva con un peso contenuto.

– foto ufficio stampa Poste Italiane, divise storiche e nuove –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]