ROMA (ITALPRESS) – Presentato il nuovo ZR-V, Suv elettrificato Honda di segmento C a metà strada fra HR-V e il nuovo CR-V. Dallo stile elegante e grintoso è dotato del propulsore ibrido e:HEV, con motore quattro cilindri da due litri a iniezione diretta che lavora in sinergia con due motori elettrici ed assicura prestazioni sportive. Il design è caratterizzato da superfici lineari, sottili fari anteriori a led messi in risalto dal paraurti, ampia calandra nero lucido stilizzata contraddistinta da barre verticali e un’apertura posizionata davanti alla ruota che crea una cortina d’aria aerodinamica. Ampia la vetratura nella parte posteriore, marcato il paraurti con i gruppi ottici a led integrati al portellone. E ancora un rivestimento inferiore della carrozzeria che comprende anche le minigonne laterali e i passaruota a doppio arco.

Nelle versioni Sport e Advance il doppio scarico è incorniciato da una cromatura lucida e un sotto rivestimento color canna di fucile. Ottimizzato lo spoiler posteriore che contribuisce a offrire prestazioni aerodinamiche ai vertici della categoria. Tutte le versioni della gamma ZR-V, Elegance, Sport e Advance, montano cerchi in lega da 18″ con finiture di diverso livello. L’abitacolo è molto elegante, la plancia ribassata e la consolle centrale più alta. Lo schermo touch da 9″ è posizionato al centro del pannello superiore della plancia, Il quadro strumenti TFT digitale da 7″, da 10.2″ nell’Advance, è abbinato ad un tachimetro analogico. L’Advance ha anche l’head up display da 6″ che offre al guidatore le principali informazioni. Il selettore del cambio e il pulsante del freno di stazionamento si trovano nella consolle centrale a doppio strato. I sedili anteriori, in pelle o tessuto, offrono un supporto aggiuntivo alla zona lombare, il divano posteriore è molto rilassante.

Morbide e gradevoli al tatto le imbottiture per ginocchia e braccioli. Cinque le postazioni di ricarica per cellulari e sistema audio Bose da 8 a 12 altoparlanti di grande qualità. Il bagagliaio ha una capienza che spazia dai 370 litri ai 1291 litri con i sedili posteriori abbattuti. Il portellone si apre con il movimento del piede e si chiude allontanandosi. ZR-V è equipaggiato con un due litri a iniezione diretta a ciclo Atkinson abbinato a due motori elettrici ed eroga una coppia paragonabile a un tremila di cilindrata. Alla prova su strada il motore full hybrid passa dalla modalità EV alla hybrid, alla engine drive senza alcuna flessione di potenza, adattandosi automaticamente alle condizioni stradali e di traffico con grande fluidità. Quattro le modalità di guida disponibili : Normale, Sport, Econ e Snow, quest’ultima per la prima volta su un Suv Honda. La modalità Sport accentua fortemente la risposta dell’acceleratore e ottimizza la performance grazie ha un telaio che risulta rigido e leggero.

La sterzata è precisa e affidabile beneficiando delle sospensioni multi-link e dei materiali strutturali ad alta resistenza. La riduzione dell’attrito nella sospensione anteriore ha migliorato la sensibilità della sterzata e l’eccellente tenuta di strada è dovuta anche alle boccole con caratteristiche ottimizzate. ZR-V è dotato di 11 airbag e avanzati sistemi di assistenza alla guida di secondo livello Honda Sensing con telecamere e sonar aggiornati. Prezzi a partire da 43.700 euro per la versione Elegance e fino ai 47.600 della Advance.

foto: ufficio stampa Honda Auto Italia

(ITALPRESS).