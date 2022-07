FIRENZE (ITALPRESS) – ‘Talentò è il nuovo pallone realizzato da Erreà Sport in collaborazione con Lega Pro per la stagione sportiva 2022-2023. Il concetto chiave racchiuso nel nuovo pallone ufficiale della Lega, come dice già il nome, è proprio il talento. Caratterizzato da una potente grafica, si vuole unire metaforicamente la scritta Erreà Sport su sfondo rosso con quella della Lega Pro in verde, che uniti lavorano per far emergere i talenti di oggi e di domani, in questo caso posti al centro su sfondo blu. Non è un caso che negli ultimi anni i calciatori e gli allenatori di maggiore rilievo provengano dalla Serie C. A livello tecnico, grazie alla costruzione termosaldata e al rivestimento in microparticelle poliuretaniche testurizzate R-176, il pallone assicura una migliore stabilità in volo e una risposta esplosiva del piede, così come garantisce una fluida giocabilità e il mantenimento delle proprietà funzionali in tutte le condizioni di gioco. L’innovazione passa attraverso un inedito concept grafico, progettato per aumentare la reattività di “lettura” della traiettoria e la velocità di giocata ma la novità più importante del pallone è racchiusa nei contenuti. Sul pallone è stato, infatti, inserito uno speciale QR Code con cui Lega Pro potrà veicolare informazioni esclusive, dando la possibilità di ricevere e condividere notizie e aggiornamenti.

Grazie alla tecnologia e tramite la lettura di cellulari e smartphone, gli utenti potranno accedere a contenuti digitali dedicati passando in modo facile e rapido dall’offline all’online come in una sorta di ponte sempre attivo che collega le due realtà. Ciò faciliterà la connessione tra tifosi, appassionati e club. Il nuovo pallone traccerà la futura prospettiva della Lega Pro, guardando avanti senza tuttavia dimenticare i valori della tradizione. Roberto Gandolfi, Vice Presidente di Erreà Sport, ha affermato: “Il pallone vuole essere una sorta di simbolo per le generazioni più giovani, un modo per testimoniare che puntiamo su di loro. Questa partnership è per noi motivo di grande crescita e desideriamo continuare a garantire qualità, tecnica, innovazione sposando appieno i progetti di valorizzazione dei giovani e di radicamento nel territorio sviluppati dalla Lega Pro”.

Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, sottolinea l’importanza di ‘Talentò: “Il nome del nostro nuovo pallone è già significativo. Rappresenta la ricerca costante del meglio e la speranza per il futuro del calcio che passa dalla Lega Pro. Il pallone è sempre il modo più semplice e bello per arrivare ai giovani. Talento è il domani facendo tesoro del passato”.

– foto ufficio stampa Lega Pro –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com