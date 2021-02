Pirelli annuncia l’arrivo della quarta generazione della famiglia Diablo Rosso con Diablo Rosso IV, il nuovo pneumatico supersportivo ad alte prestazioni che sposta ancora più in alto l’asticella della sportività di questa gamma. E’ dedicato ai motociclisti che amano uno stile di guida decisamente dinamico, possessori di supersportive, hypernaked o crossover, che cercano in un pneumatico un alto livello di grip, su diverse tipologie di asfalto e condizioni climatiche, feedback preciso e grande maneggevolezza per sfruttare al meglio le elevate performance della propria moto. Con oltre 5 milioni di unità vendute, ha un 0ttimo grip in ogni fase di guida, feedback preciso ed elevato controllo del veicolo. Performance di riferimento sia sull’asciutto che suò bagnato con specifiche tecniche sviluppate ad hoc per ogni misura. I suoi profili innovativi sono derivati dall’esperienza nel Mondiale Superbike.

Il disegno del battistrada è ottimizzato per una guida più sportiva ed un’usura più regolare. La nuova carcassa più rigida in Lyocell di derivazione racing è impiegata nelle misure da 190/55ZR17 in su. L’anteriore bimescola è ad alto contenuto di silice; mentre il posteriore bimescola o trimescola a seconda della misura, è con lo schema Cap&Base.

