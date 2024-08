MILANO (ITALPRESS) – Nuovo Kia Sorento è sinonimo di grande versatilità, grazie ai 7 posti di serie, comfort, design personale e tecnologia all’avanguardia. Questo mix tra look moderno abbinato a tecnologie di ultima generazione è in grado di coniugare efficienza nei consumi a piacere di guida uniti al grande spazio a bordo. Dopo l’iniziale disponibilità della variante con propulsore 2.2 CRDi turbodiesel da 194 CV, la gamma del SUV di segmento D si completa ora con l’arrivo in tutte le concessionarie italiane delle versioni full hybrid e plug-in hybrid, adeguate alle normative Euro 6e, per rispondere a tutte le esigenze di mobilità e di stile di vita. Sorento Full Hybrid unisce un vivace motore turbo benzina da 1,6 litri T-GDi a una batteria litio-ione-polimero da 1,49kWh e a un motore elettrico da 44,2kW altamente efficiente. Abbinato ad una trasmissione a sei rapporti (6AT), è disponibile sia con trazione anteriore, 2WD, sia integrale 4WD, con potenza massima di 215 CV e capacità di traino fino a 1200 Kg.

Disponibile con la sola trazione integrale 4WD di serie, la versione Plug-in Hybrid è dotata di un motore 1.6 T-GDi e di una batteria da 13,8 kWh abbinata a un cambio automatico a sei rapporti (6AT). La potenza combinata del sistema ibrido è di 252 cavalli e la coppia massima di 350 Nm. Grazie alla carica del motore elettrico, Kia Sorento Plug-in Hybrid può percorrere fino a circa 55 km in modalità elettrica. Entrambe le versioni sono disponibili negli allestimenti Business, Style ed Evolution.

Per tutti i livelli di allestimento è inclusa di serie la configurazione a 7 posti, inoltre a partire dalla versione Business è incluso il nuovo sistema Infotainment CCnC da 12,3″ di ultima generazione (incluso su EV9) unito al cluster digitale per una nuova esperienza all’interno dell’abitacolo.

La versione Business è si rivolge sia ad un potenziale cliente privato che aziendale grazie all’allestimento molto completo ai massimi standard di sicurezza e tecnologia. La versione Business con motorizzazione Plug-in Hybrid potrà beneficiare dell’ecobonus statale di Fascia 2. La versione Style è offerta comprende i cerchi in lega da 19″ per tutte le motorizzazioni, i vetri posteriori oscurati e i fari anteriori full LED a proiezione; ha di serie, infine, la vernice Metallizzata/Perlata. Gode di ulteriori upgrade per quanto riguarda il comfort degli interni con il sedile lato guida regolabile elettronicamente, il supporto lombare e sedili anteriori e posteriori riscaldabili.

Per quanto riguarda la sicurezza la versione include il Blind Spot e l’FCA 2 e HDA2. Come optional è offerto il tetto panoramico.

L’allestimento top di gamma Evolution si distingue, a livello estetico, per i cerchi in lega da 20″, disponibili solo con la motorizzazione Diesel, e da 19″ su Hybrid e Plug-in Hybrid, oltre al tetto panoramico di serie. Il comfort degli interni beneficia di un ulteriore upgrade grazie ai sedili in pelle nera ventilati e regolabili elettronicamente, con funzione di memoria lato guida, e con l’aggiunta del supporto lombare lato passeggero.

Per quanto riguarda la tecnologia di bordo le novità sono il Fingerprint Recognition e la Digital key 2.0 (features presenti solo su EV9) e il Remote smart parking assist, l’Head-up display e il sistema Bose Premium Sound. A livello di sicurezza è di serie il Sorround view monitor e il Blind Spot view monitor.

