ROMA (ITALPRESS) – Arriva l’ultimo aggiornamento del software smart, con nuove funzionalità per i modelli smart 1 e smart 3, ribadendo ancora una volta l’impegno del brand verso il comfort e la tecnologia user-friendly. Le principali novità sono il “Send to Car” per un’integrazione fluida delle stazioni di ricarica; l'”Easy Entry/Exit” per una maggiore comodità personalizzata, il “Drive Setup Button” per una personalizzazione istantanea delle preferenze di guida. Tra le altre novità, l’aggiornamento introduce anche funzioni di intrattenimento e navigazione migliorate. Il rilascio dell’aggiornamento è partito da metà ottobre. Il nuovo aggiornamento OTA introduce una serie di innovazioni che aumentano ulteriormente il comfort e il piacere di guida, mantenendo sempre al centro il cliente smart.

Il nuovo “Drive Setup Button” offre importanti vantaggi in termini di comodità e personalizzazione. Gli utenti di smart 1 e smart 3 da adesso potranno ripristinare con facilità le modalità di guida preferite e i sistemi di assistenza. Con un solo tocco, il veicolo si adatta alle preferenze personali per la Rigenerazione Energetica, Il Lane Assist, l’Emergency Lane Assist, la Regolazione Automatica della Velocità, il Lane Change Assist e l’Avviso del Limite di Velocità, offrendo un’esperienza di guida completamente personalizzata sin dal momento in cui si mette in moto la smart. Questo significa che l’esperienza di guida può essere personalizzata istantaneamente, senza dover regolare manualmente le impostazioni, e il veicolo può essere sempre adattato alle preferenze personali del cliente.

La nuova funzione “Send To Car” consente ai clienti di inviare le posizioni delle stazioni di ricarica direttamente al sistema di navigazione tramite l’app Hello smart prima di iniziare il viaggio. Questo si traduce in una pianificazione senza sforzo per i viaggi più lunghi.

Inoltre, i conducenti di smart 1 o smart 3 possono ora beneficiare di una maggiore comodità grazie alla nuova funzione dell'”Easy Entry/Exit”. L’ultimo aggiornamento introduce l’opzione di attivarla premendo il pedale del freno dopo essere entrati in auto. Ora, le impostazioni del sedile possono tornare automaticamente alla posizione preferita sia quando la portiera viene chiusa sia tramite la nuova attivazione con il pedale del freno, garantendo un’esperienza di guida personalizzata e più confortevole. “In smart, il cliente è al centro di tutto ciò che facciamo. Ascoltiamo costantemente i loro feedback e ci impegniamo a migliorare l’esperienza utente con ogni aggiornamento. Siamo quindi molto orgogliosi di aver fornito, fino a oggi, sei aggiornamenti OTA gratuiti che hanno costantemente migliorato l’esperienza di guida di una smart dal lancio della nuova generazione di prodotti nel 2022” dichiara Xuan-Zheng Goh, Head of Product Management di smart Europe.

L’aggiornamento include inoltre opzioni di intrattenimento ampliate, con l’accesso a un maggior numero di stazioni radio digitali e app di streaming musicale aggiornate. Nel frattempo, i nuovi miglioramenti delle mappe di navigazione semplificano la ricerca di punti di interesse, garantendo un viaggio piacevole e senza intoppi. Un tutorial su come installare l’aggiornamento OTA 1.5.0 e utilizzarne le funzionalità è ora disponibile su youtube.com.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

