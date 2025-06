ROMA (ITALPRESS) – Arrivano sulle nostre strade TMAX e TMAX Tech MAX, i maxi scooter sportivi di casa Yamaha nella versione 2025, a 20 anni dalla presentazione della prima serie. Sin dalla sua introduzione, il TMAX è stato continuamente migliorato nel design e nel motore, insieme a una struttura del telaio in alluminio più avanzata e all’adozione dei più recenti sistemi elettronici di assistenza al pilota. In Europa ne sono state vendute più di 330.000 unità dal 2001. La versione 2025 presenta un nuovo look dinamico, un frontale più aggressivo, oltre a un’assistenza alla guida aggiornata e un quadro strumenti più avanzato, mentre il TMAX Tech MAX è dotato di finiture premium che mettono in risalto il suo status di scooter sportivo Yamaha per eccellenza. I modelli più recenti rappresentano la continua evoluzione di questo scooter sportivo di cilindrata elevata e dalle prestazioni straordinarie, e il team di styling di Yamaha si è dedicato alla creazione di un pacchetto con un look nuovo e più aggressivo, che mantiene al contempo il carattere essenziale di questo modello.

Insieme alle migliorie al cruscotto, i piloti potranno anche sfruttare la maggiore controllabilità offerta dai freni, e il motore perfezionato soddisfa le esigenze del pilota attento anche all’ambiente. TMAX è spinto da un motore bicilindrico da 560 cc che offre prestazioni sportive brillanti tramite una trasmissione automatica facile da usare. Il motore eroga una potenza massima di 35 kW ed è ideale per diverse condizioni di guida, sia nel traffico urbano che in autostrada, grazie al layout del sistema di bilanciamento del veicolo e del motore che riduce le vibrazioni al minimo, e garantisce una guida estremamente fluida. Per il 2025, il motore e lo scarico sono stati perfezionati e l’ultimo TMAX è omologato EURO5+, rendendo questo scooter sportivo, che si può guidare anche con patente A2, adatto alle zone cittadine a basse emissioni nelle città europee. Con la potenza massima a 7.000 giri/min e la coppia massima a 5.250 giri/min, TMAX è in grado di offrire una guida piacevole ovunque il pilota decida di andare. La trasmissione automatica del TMAX è azionata da una cinghia a V a manutenzione ridotta che garantisce un funzionamento estremamente fluido a tutte le velocità. Per un livello di guida ancora più elevato, il setting della frizione centrifuga è stato rivisto per fornire una migliore accelerazione da fermo. Il nuovo design del condotto di aspirazione produce un suono più chiaro e inconfondibile quando l’acceleratore è completamente aperto.

Ogni dettaglio di TMAX è progettato per offrire al pilota i più elevati livelli di comfort, controllo e piacere di guida. Il nuovo modello è dotato di un nuovo sistema di controllo dei freni, più comunemente conosciuto come ABS Cornering. Sviluppato inizialmente per le moto Supersportive, inoltre sistema di assistenza Brake Control (BC) lavora in sinergia con l’ABS, e il controllo di trazione, per ridurre le perdite di aderenza quando si guida su superfici a bassa aderenza. Il TMAX è inoltre dotato di 2 mappe motore, che consentono al pilota di selezionare il carattere di potenza del motore desiderato per adattarsi alla guida del pilota Sportiva o Urbana. Iconico e riconoscibile, grazie allo styling inconfondibile con nuovi fari e luci di posizione integrate full LED che conferiscono un aspetto moderno e aggressivo.

Confermato Il cruscotto TFT a colori da 7 pollici offre ora una scelta di tre temi dello schermo. La connettività consente ai piloti di riprodurre musica e visualizzare gli SMS, ricevere le chiamate e ricevere le comunicazioni via e-mail. Navigazione gratuita completa con mappe 3D tramite l’app Garmin Motorize, disponibile per il download su un telefono Apple o Android.

Sulla versione TMAX Tech MAX troviamo una serie di tecnologie aggiuntive, oltre a caratteristiche uniche e una finitura esclusiva che ne sottolineano lo status di miglior scooter sportivo di Yamaha, come il parabrezza regolabile elettricamente, manopole riscaldate e sella riscaldata; Cruise Control; Sospensione posteriore regolabile, sensore di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS); interruttori sul manubrio retroilluminati; Cerchi in alluminio Spin-forged rilavorati a macchina CNC per una finitura lucida premium.

Il TMAX Tech MAX è disponibile nei colori Ceramic Grey e Dark Magma

