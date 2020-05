Dopo la Art Car E-Mehari, ricca di colore, presentata a maggio 2018 e poi C3 JCC+, l’edizione elegante commercializzata a settembre 2018, è ora il modello Citroën C1 che diventa l’oggetto di ispirazione per la creatività di Jean-Charles de Castelbajac. Il marchio del double chevton è lieto di proseguire questa collaborazione con lo stilista francese, che valorizza la silhouette di C1 abbinando moda e arte. Jean Charles de Castelbajac ha saputo creare una versione alto di gamma ricca di contrasti dove la sua firma distintiva e colorata si ritrova sulle conchiglie dei retrovisori, sui coprimozzo, sulle personalizzazioni del montante posteriore e nella decorazione specifica all’interno. La piccola cittadina di Citroën acquista Questa serie speciale, denominata C1 JCC+, è dotata di equipaggiamenti per il comfort come la climatizzazione automatica e l’accensione automatica dei fari, oltre a elementi di stile come il tetto bi-colore nero, profili passaruota e un’impuntura specifica. Propone 6 sistemi di assistenza alla guida che facilitano l’utilizzo in città, tra cui la telecamera di retromarcia. C1 JCC+ è proposta con il VTi 72 S&S, motore efficiente e performante Euro 6.

(ITALPRESS).