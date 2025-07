Arriva la Range Rover Sport SV Black edition

ROMA (ITALPRESS) – Sembra “immersa nel nero” la Range Rover Sport SV Black, caratterizzata da un’attenzione senza compromessi in ogni dettaglio. Questa versione – che sarà disponibile per ordini più avanti nel 2025 – celebra il fascino senza tempo di un’estetica completamente nera. Finiture nere distintive, tra cui, per la prima volta, il tondo Range Rover SV e i distintivi del marchio sulla griglia anteriore, offrono un’interpretazione audace e provocatoria del lusso sportivo stealth.

La Range Rover Sport SV Black dona al brand un impatto ancora più deciso. Ogni dettaglio degli esterni è stato trasformato con una finitura Gloss Black, che conferisce un carattere sempre più imponente alla Range Rover Sport più potente di sempre. Range Rover Sport SV Black porta l’attitudine sportiva a un livello superiore.

Come versione dinamica e assertiva del tema all-black, attira l’attenzione con la sua carrozzeria in tinta Narvik Black e con il Narvik Gloss Black Exterior Pack completo, che accentua la sua postura muscolosa e la sua presenza. Ad amplificare la finitura completamente monocromatica troviamo un cofano in fibra di carbonio verniciato in nero, cerchi in lega da 23 pollici forgiati in nero lucido, pinze dei freni in nero lucido, e infine scarichi quadrupli in nero lucido.

Il nero risalta squisitamente in ogni applicazione, in particolare con il nuovo badge SV in ceramica nera sul portellone posteriore. Il SUV ad alte prestazioni ha un interno scuro e mirato per abbinarsi al suo esterno imponente. Le nuove soglie illuminate SV Black hanno un forte impatto visivo ad ogni apertura della portiera, mentre i sedili scolpiti ad alte prestazioni sono rifiniti in pelle tattile Ebony Windsor.

Le finiture Gloss Grand Black completano il look all’interno, in una miscela squisitamente equilibrata di attitudine sportiva e finiture lussuose e tecniche. Range Rover Sport SV Black è la Range Rover Sport più potente e dinamica di sempre, che unisce prestazioni e dinamismo supremi a capacità, raffinatezza e design riduttivo impareggiabili. La sua gamma di tecnologie mirate alle prestazioni include il sistema di sospensioni più avanzato della sua classe: le sospensioni 6D Dynamics – e i sedili Body And Soul: un sistema audio sensoriale con wellness benefits. Equipaggiata esclusivamente con un motore a benzina Twin-Turbo MHEV V8 da 635CV, 750Nm da 4,4 litri, la Range Rover Sport SV Black è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e raggiungere una velocità massima di 290 km/h.

– foto ufficio stampa JLR Italia –

(ITALPRESS).