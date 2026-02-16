Arriva la nuova acqua minerale Frizz On

PRATELLA (ITALPRESS) – In occasione di Beer&Food Attraction, la manifestazione dedicata al mondo beverage e foodservice in corso a Rimini, SGAM S.p.A presenta ufficialmente FRIZZ ON, nuova proposta nel segmento delle acque minerali frizzantissime. Il lancio si inserisce in un contesto in cui la preferenza per le acque super frizzanti si sta consolidando come trend di mercato nei consumi, con un andamento particolarmente marcato nella GDO.

FRIZZ ON si caratterizza per una frizzantezza elevata e persistente, offre una sensazione gustativa decisa e una grande versatilità negli abbinamenti con pasti e momenti di pausa e risponde al desiderio di alternative analcoliche salutari anche in contesti di consumo fuori casa. Elemento centrale del progetto è l’identità visiva. Il viola diventa segno identitario della marca, un codice cromatico contemporaneo e distintivo, capace di esprimere energia creativa, personalità e riconoscibilità a scaffale.

In un panorama dominato da palette tradizionali, FRIZZ ON introduce un codice cromatico unico e proprietario nel mondo delle acque minerali, pensato per emergere con immediatezza sia nella grande distribuzione sia nei contesti di consumo fuori casa. Accanto al viola, l’oro completa l’identità con un richiamo immediato al valore e al posizionamento premium. È il colore dei dettagli che valorizzano il prodotto e ne rafforzano la percezione qualitativa. Il simbolo di accensione presente nel marchio è l’elemento grafico che sintetizza in modo immediato la promessa del brand: l’“accensione” delle bollicine in ogni momento. Il payoff “Bollicine sempre ON” ne riassume l’essenza: una frizzantezza intensa, costante e riconoscibile.

FRIZZ ON sarà disponibile in tre formati: – 150 cl (formato famiglia) – 100 cl (formato tavola) – 50 cl (formato on-the-go). RIZZ ON è presentata presso lo stand SGAM S.p.A. SGAM S.p.A. Società Generali delle Acque Minerali (SGAM S.p.A.) opera nel settore delle acque minerali con un approccio orientato alla qualità e allo sviluppo di proposte capace di intercettare i trend contemporanei e valorizzare l’esperienza di consumo.

– foto ufficio stampa Acqua Lete –

(ITALPRESS).