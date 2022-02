MILANO (ITALPRESS) – “Il fantasma delle accuse mosse al principe Andrea da Virginia Giuffre era una spada di Damocle sul Giubileo di Platino di Elisabetta II, 70 anni di regno che saranno festeggiati a giugno con parate, celebrazioni e un concerto rock da Buckingham Palace. Ma grazie all’accordo di ieri dei legali del principe con quelli di Giuffre, il fantasma si allontana. E Il Giubileo dei Windsor può davvero iniziare la sua operazione soft diplomacy”. Lo dice all’Italpress Enrica Roddolo, firma del Corriere della Sera, esperta di Royals britannici ai quali ha dedicato molti saggi e biografie. Adesso è in libreria con la nuova biografia “Elisabetta & i segreti di Buckingham Palace” (Cairo), dopo il successo di “Filippo and the Queen” (Cairo), prima biografia del principe Filippo scomparso nel 2021.

“Soft diplomacy perché l’obiettivo del festeggiamento dei 70 anni di regno della regina, che diventa così la prima sovrana britannica a raggiungere questo traguardo, una vera regina dei record, sarà l’occasione per i Windsor di una grande operazione-consenso”, continua Roddolo.

“In fondo, qualcosa come l’85% dei britannici secondo YouGov è favorevole a Elisabetta II e la frangia dei pro-repubblicani Oltremanica oscilla sempre attorno a un risicato 10%. Insomma, tra alti e bassi, la Corona dei Windsor guidata da Elisabetta è da 70 anni apprezzata. E questo dato, unito al traguardo storico della durata del regno di Elisabetta, offre l’occasione ideale per un’operazione consenso su vasta scala. Che arrivi a beneficiare anche Carlo, pronto alla staffetta, e indicato espressamente come futuro re, dalla stessa regina nel suo messaggio del 5 febbraio scorso”.

Innegabile che dietro all’accordo trovato da Andrea ci sia quindi la “pressione della Royal family, attenta a non “rovinare” il piano-Giubileo con un processo che qualsiasi verità avesse appurato, avrebbe avuto comunque sicure e pessime ripercussioni sull’immagine dei Windsor”, conclude Roddolo. “Un rischio che la monarchia di Elisabetta non può correre, tantomeno alla vigilia di un passaggio di consegne futuro con Carlo e poi William”.

Nel libro “Elisabetta & i segreti di Buckingham Palace” (Cairo), Roddolo ripercorre la storia della giovane regina arrivata alla guida del Paese a soli 25 anni, ma affronta anche il tema del futuro della monarchia, del tipo di monarchia che ha in mente Carlo quando sarà re e di come insomma la quasi millenaria casa Windsor, abbia saputo costantemente aggiornare la formula e si prepari adesso alle sfide del futuro. E al momento più delicato: la successione.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com